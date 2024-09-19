奧地利國會大選9月29日登場 極右自由黨有望戰後首執政

奧地利將於本月29日舉行國會選舉，極右派奧地利「自由黨」可望在戰後首度居於籌組政府的有利位置，不過該黨不太可能取得絕對多數席次，因此得尋求其他政黨來共組執政聯盟。

奧地利選民最關切哪些議題？

生活成本增加、移民法規趨嚴一直是大選關鍵議題。

美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）上月原定在維也納舉行3場演唱會，後因疑似伊斯蘭國（IS）支持者密謀恐怖攻擊而取消，其中3名嫌犯都是移民家庭之子。這起事件後，安全問題逐漸引起注意。

對伊斯蘭教抱持負面看法的「自由黨」（FPO）民調支持度為27至29%，數月來皆領先執政保守派「奧地利人民黨」（OVP）約3個百分點，中間偏左的「社會民主黨」（SPO）則以21%支持度位居第3。

自由黨奉行「奧地利優先」（Austria First）原則，並支持所謂「重置移民」（remigration）政策，即將移民遣返原國，特別是違法者。社會民主黨較傾向自由派，但也希望重新分配尋求庇護者，以減輕國家負擔。

奧地利整體通膨儘管有所趨緩，近2年來卻仍高於歐洲聯盟（EU）平均水準，經濟成長則低於平均。奧地利嚴重依賴俄羅斯天然氣，且必須擺脫這項習慣的壓力漸增。

此外，今年8、9月，奧地利有廣大地區遭受洪水侵襲，這也讓氣候變遷受到關注。

若奧地利自由黨勝選，會發生什麼事？

自由黨黨魁基克（Herbert Kickl）大力批評歐盟，且反對援助烏克蘭，大部分政治菁英認為他過於親俄，因此對他相當反感，矢言不會在他領導下工作。

不過，如果基克願讓出總理大位，自由黨便有望在戰後首次執政，讓奧地利向右轉，然而他目前並未展現出這麼做的意願。

執政聯盟可能以何種形式組成？

自由黨若要籌組執政聯盟，最可能的夥伴就是人民黨。如果人民黨在國會大選勝出，人民黨與自由黨聯盟出現的可能性就會上升，但基克將難以爭取總理寶座。

當前民調顯示，人民黨將扮演關鍵角色，它可在2種方案之間做選擇：與自由黨共組政府；或與社會民主黨、自由派政黨「新奧地利與自由論壇」（NEOS）或綠黨（Greens）籌組奧地利首個3方執政聯盟。

無論哪個政黨勝選，看來都會堅持收緊移民法規。人民黨與自由黨的執政組合將為減稅打開大門，而較中間派的聯盟可能加快奧地利擺脫俄國天然氣的過渡期。

投票日當天及之後會發生什麼事？

奧地利投票站將於當地時間29日上午6時45分開放，下午5時關閉，選舉結果通常當晚就會揭曉，完整開票流程則須數日才會完成。

奧地利總統范德貝倫（Alexander Van der Bellen）將邀請單一政黨組成政府，通常都是拿下最多席次的政黨。不過范德貝倫曾表示他對自由黨、尤其是基克這個人保持保留態度。

一般而言，達成完整執政聯盟協議約需2個月時間，屆時才會公布協議內容和新政府成員。