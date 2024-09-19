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泰風飛彈系統部署菲國 知情人士：美尚無計畫撤回

中央社／ 馬尼拉19日綜合外電報導

知情人士告訴路透社，儘管中國提出要求，美國目前沒有將部署菲律賓的中程飛彈系統撤離的計畫，並且正測試在區域衝突中使用該系統的可行性。

這套「泰風武器系統」（Typhon Weapons System，又譯堤豐）今年稍早部署到菲律賓，當時美菲兩國都說是為了聯合軍演，但至今這套系統依舊留在菲律賓。該系統可搭載能夠打擊中國目標的巡弋飛彈。

位在東南亞的菲律賓是台灣南鄰，也是美國亞洲戰略的重要組成部分，一旦中國發動攻擊，將成為美軍援助台灣不可或缺的中繼站。

這是泰風系統首次部署印太地區，中國和俄羅斯譴責此舉，並指責華府助長軍備競賽。

這次部署正值美國的防衛條約盟友菲律賓在競爭激烈的南海部分地區與中國發生衝突之際。近幾個月來，這條戰略航道發生一系列海空對抗。

菲律賓官員表示，菲美軍隊繼續使用部署呂宋島（Luzon Island）的泰風系統進行訓練，雖然聯合演習將於本月結束，但他們不清楚目前有什麼歸還計畫。

菲律賓陸軍發言人德瑪阿拉（Louie Dema-ala）昨天對路透社表示，訓練正在進行中，由美國太平洋陸軍（USARPAC）決定泰風系統要部署多久。

美國太平洋陸軍的公共事務官員表示，菲律賓軍隊曾表示，泰風可能會留到9月之後，將士們上週還使用該系統訓練、討論如何使用，聚焦在整合菲律賓的支援。

一位不願具名的菲律賓政府高官和另一位知情人士表示，美菲正測試在發生衝突時使用泰風系統的可行性，測試泰風在那種環境下的運作情況。

政府官員表示，泰風目前正在菲律賓進行「在該國部署的可行性測試，好在需要時可以輕鬆部署」。

美國 菲律賓 陸軍

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