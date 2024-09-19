中歐磋商前夕 歐盟電動車關稅表決案突取消

大陸商務部部長王文濤19日將在布魯塞爾與歐盟執委會副主席兼貿易委員杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）舉行會談，就歐盟對中國大陸電動車反補貼案進行磋商。在這場會談前，原定於9月25日舉行的關於是否對大陸電動車加徵關稅的投票卻傳出被推遲的消息。

《觀察者網》引述美媒《政客》新聞網歐洲版（politico.eu）18日報導，歐盟27個成員國原訂於25日就是否繼續對中國大陸電動車加徵關稅進行最後表決。有歐盟外交官表示，上述投票被推遲，已從當天會議議程中刪除。另一名歐盟外交官表示，該事已從議程上取消，但沒有說明原因。

報導指出，為了進行投票，歐盟執委會首先需要與各國政府正式分享其反補貼調查最終結果，而歐盟尚未這樣做。由於沒有確定新的投票日期，有兩名歐盟外交官表示，目前看來9月30日那周是最早的可能時間。目前尚不清楚在不進行投票的情況下，25日的會議是否會如期舉行。

在7月進行的首輪「諮詢性投票」中，西班牙、義大利和法國在內的12個歐盟成員國被指投出支持票，4個成員國反對，德國、芬蘭和瑞典等11國棄權。投出贊成票的法義西三國是歐盟人口大國，人口總和佔歐盟人口總數近40%。如果佔歐盟人口65%的15個成員國投票反對，那麼歐盟委員會將被迫擱置這一措施。

《南華早報》此前報導，原本歐盟委員會認為能夠獲得足夠的票數，將此擬議草案落地成法，但近來一些歐洲大國政府紛紛站出來反對新的關稅政策，為法案的通過增加懸念。

連日來，王文濤就歐盟對中國大陸電動車反補貼案等議題分別與德國、義大利官員進行深入交流。王文濤18日在比利時布魯塞爾主持召開中歐電動汽車產業鏈企業座談會。王文濤指出，歐盟對中國大陸電動車反補貼調查的合理性、合規性和公正性引發廣泛質疑。歐方此舉不僅將阻礙中歐汽車產業合作，打擊中國企業赴歐投資信心，更將嚴重損害以世貿組織規則為基礎的多邊貿易秩序。

西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）日前應大陸國務院總理李強邀請，於9月8日至11日前往中國進行正式訪問，桑切斯當時呼籲，希望歐盟重新考慮對中國產電動汽車徵收關稅的計劃。這也是西班牙政府首次改變對陸電動車關稅的立場，此前該國一直表示將支持歐盟執委會的關稅行動。