曾爆發財政危機...斯里蘭卡總統大選9月21日登場 等同對IMF撙節計畫公投
深陷財政困境的斯里蘭卡21日將舉行總統大選。這個南亞島國2022年爆發史無前例財政危機，這場選舉實際上等同於針對國際貨幣基金（IMF）撙節計畫進行公投。
法新社報導，現年75歲的總統威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）自認穩定經濟有功，結束長達數月糧食、燃料和藥品短缺問題，正爭取人民再次授權。
威克瑞米辛赫也在一波國內動盪中讓社會恢復平靜。2022年斯里蘭卡經濟崩潰，數千示威者闖入總統官邸，時任總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）落荒出逃海外。
威克瑞米辛赫在選戰最後關頭說道：「想一想萬念俱灰的那個時候…我們沒糧食、汽油、藥品，甚至連希望也沒有。現在各位有一個選擇，決定要重回那驚濤駭浪的日子，或是邁向進步。」
但是他按照國際貨幣基金29億美元紓困計畫條款而實施的加稅和其他緊縮措施，已經導致數以百萬計人只能勉強維持生計。
專家警告斯里蘭卡經濟脆弱依舊，460億美元外債自從2022年政府違約以來就無力償還。
威克瑞米辛赫表示，如果連任成功將會繼續推動撙節計畫，強調不得背離國際貨幣基金對策，否則國家將陷入麻煩。
非政府組織國際危機組織（International CrisisGroup）本週在報告中表示：「這場選舉大體上將是針對威克瑞米辛赫政府處理經濟危機方式以及隨之而來的溫和復甦所進行的公投。」
報告指出，民眾認為可倫坡當局削減開支和採取其他撙節措施對他們不公平，導致許多人的日子「極其艱困」。
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