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深圳日本男童遇刺亡...大陸當局尚未說明詳情 岸田文雄怒批犯行「卑劣」

中央社／ 東京19日專電
深圳日本人學校一名10歲男童18日上學途中遭刺傷，最終搶救無效今天凌晨死亡。圖為一名婦女在深圳日本學校外放花悼念。圖／路透社
深圳日本人學校一名10歲男童18日上學途中遭刺傷，最終搶救無效今天凌晨死亡。圖為一名婦女在深圳日本學校外放花悼念。圖／路透社

深圳日本人學校一名10歲男童18日上學途中遭刺傷，最終搶救無效今天凌晨死亡。日本首相岸田文雄今天痛批犯行極為「卑劣」，並稱事件發生已經超過1天，他要求中國方面盡快說明。

岸田在前往視察的石川縣表示，「這是一起極為卑劣的犯罪行為，我們極為嚴正處置。首先，我強力要求中國方面說明案件實際情況，考慮到事件已經發生超過1天，我下達指示，要求中方盡快說明」。

此外，為了預防類似事件發生，官房長官林芳正表示，「希望相關部會儘快檢討，如何保障日本人學校的通學安全，特別是搭乘校車，以及步行上下學的通學方式」。

參選自由民主黨總裁（黨主席）的經濟安保擔當大臣高市早苗今天也在社群媒體X發文追悼，同時批評中國政府至今仍未給出說法。

她表示，截至目前為止，「中國當局尚未說明犯人動機或是事件背景。日本外務省已經多次提出相關要求，但我們再度要求中國政府提供具體對策，以確保在旅中日本人的安全」。

岸田文雄 日本 深圳

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