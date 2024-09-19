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歐盟首任國防執委：為準備6至8年內應對俄軍事挑戰 須迅速提高預算

中央社／ 維爾紐斯18日綜合外電報導
歐洲聯盟首位國防事務執委提名人庫比柳斯（圖）。圖／美聯社
歐洲聯盟首位國防事務執委提名人庫比柳斯（圖）。圖／美聯社

歐洲聯盟首位國防事務執委提名人庫比柳斯（Andrius Kubilius）接受路透社專訪時表示，俄羅斯可能在6至8年內做好和歐洲對抗的準備，因此歐盟必須迅速提高防衛預算。

前立陶宛總理庫比柳斯獲提名歐盟首位國防執委，目標是讓歐洲國家在歐洲武器上投入更多經費、進行聯合採購，同時推動企業擴大跨領域合作，以強化歐洲軍工業。

這項新職務凸顯自2002年俄羅斯入侵烏克蘭以來，安全已成為歐洲政治首要議題。

力挺烏克蘭的庫比柳斯今天說：「（各國）國防部長和北大西洋公約組織（NATO）將領都同意（俄羅斯總統）普亭（Vladimir Putin）可能在6至8年內做好對抗北約和歐盟的準備。」

庫比柳斯指出：「若認真看待上述評估，我們就應該著手進行妥善準備，時間已所剩不多。這意味我們必須迅速決定，而且要做出雄心勃勃的決定。」

庫比柳斯說，他上任後的頭一份工作就是和歐盟外交和安全政策高級代表提名人、前愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）聯手探索歐盟應對軍事挑戰所需的資源。他計畫在100天內完成一份探索研究報告。

庫比柳斯說，自10年前爆發金融危機以來，投資金額短缺逾1兆歐元，這意味歐洲國防工業的狀況「不盡理想」。

俄羅斯 國防部 普亭 歐盟 烏克蘭

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