深圳日本男童遭刺不治 不安蔓延旅中日本人心中

深圳日本人學校一名10歲男童18日上學途中遭刺傷，最終搶救無效今天凌晨死亡。這起事件令不安情緒在旅中日本人心中蔓延，有些家長擔憂子女安全，除了親自接送上下課外，也取消了課外活動安排。

深圳日本人學校的一名10歲男童18日在上學途中遭一名44歲男子用刀刺中腹部，雖然緊急送往醫院，但最終搶救無效於19日凌晨死亡。

這起襲擊事件令在中國生活的日本家庭格外不安。

家中有小孩在上海就讀日僑學校的中島小姐接受中央社訪問的時候提到，這起悲劇事件令人心痛，同時也會擔心自己小孩的安全，不安的情緒更是在家長之間蔓延。這兩天除了親自接送上下課之外，也決定暫時取消一些課外活動，希望孩子放學後直接回家。

她也透露，家長們在網路社群上互相提醒，有人主動表示能協助沒有時間的父母接送小孩上下課，「大家互相幫忙，盡量降低風險」。此外，也有家長告誡子女在外暫時不要說日語。

和日本人結婚，目前和丈夫、女兒共同住在上海的張小姐則告訴中央社，作為一個母親，聽到這個日本男童失去生命的消息時相當悲傷，「暴力行為是絕不允許的，將小孩當作攻擊對象更是可惡。」

她認為在中國確實有一些人對於日本懷抱負面情緒，但這樣的負面感受來自於不理解。她以自身經歷為例，過去要和日本人結婚時也受到一些親戚的質疑或反對，然而結婚後，經由互動與理解，曾經反對的長輩也漸漸了解了，「我爸爸原本很反對我嫁給日本人，甚至要跟我斷絕關係，結果他現在逢人就誇日本女婿，還比我們夫妻倆更疼孫女。」

她也坦言，這次的事件確實對日本人造成影響，這兩天有一些在上海的日本朋友向她詢問，該如何保護自己的小孩。

這起事件在日本國內也引發關注，一名派駐上海的日本媒體記者和中央社說，在事件發生後，也有接到不少指示，希望能夠透過在中國的報導呈現出這起事件的狀況、背後發生的原因，以及在中國工作、生活的日本人的想法、擔憂。

他說，這兩天也有聽到一些家長在討論，是否要為了小孩的安全而暫時回日本。

針對這起不幸的事件，日本駐中國大使館今天降半旗致哀，並於官方微博發文，「對此我館深感痛心和遺憾，並表示由衷的哀悼。我館認為事態嚴重，衷心希望中國政府盡最大努力保護在華的日本僑民，查明真相，防止此類事件再次發生。」

深圳日本男童遭刺事件是近3個月以來，在中國發生的第2起日本兒童攻擊事件。

今年6月24日，江蘇省蘇州市一對日本母子準備前去接另一名孩子下課，正在等待日僑學校的校車抵達公車站，一名男子突然持刀上前攻擊兩人。當時兩人受傷但並未有生命危險，而一名中國民眾挺身而出保護母子並阻止犯人，卻不幸受到重傷而身亡。