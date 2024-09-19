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歐洲車市慘！8月銷量下探三年低點 電動車銷量暴跌44%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
歐盟8月新車銷量下滑18.3%，降至三年低點。圖為2022年的巴黎車展。美聯社
歐盟8月新車銷量下滑18.3%，降至三年低點。圖為2022年的巴黎車展。美聯社

歐洲汽車製造商協會（ACEA）19日公布的數據顯示，歐盟8月新車銷量下滑18.3%，降至三年低點，原因是主要市場德國、法國和義大利的新車銷售出現二位數幅度衰減，而且電動車銷量大幅萎縮。

ACEA表示，歐盟8月純電動車的銷量銳減43.9%，是連續第四個月下滑，其中德國的電動車銷量暴跌近69%，銷量僅略超過2.7萬輛，逆轉一年前銷量激增的情況，當時德國政府即將終止為電動公司車提供補助。法國上月電動車銷量也下滑33%。

除了純電車外，插電式電動車8月銷量也下滑22.3%。相較下，油電混合車銷量成長6.6%，市占率提升至31.3%，這凸顯出消費者認為，在純汽油車和純電車之間，油電混合車是能夠買得起的折衷選擇。

電動車銷量成長減緩，部分原因是環保獎勵措施分歧，而且監管機構實施高關稅，試圖阻止便宜的中國電動車進入歐盟市場。

歐洲汽車銷量已遠低於新冠疫情前水準，福斯汽車等車廠警告說，這一趨勢短期內可能難以改變。

歐洲三大車廠福斯、Stellantis和雷諾上月銷量分別比去年同期下降14.8%、29.5%和13.9%。電動車製造商特斯拉銷售下滑43.2%，中國上汽集團銷售下滑27.5%。

歐洲最大經濟體德國正面臨產業方面的一連串挫折。福斯汽車放棄原已實施數十年的勞工協議，準備首度關閉在德國的工廠，原因是需求疲弱；BMW調降全年獲利預估，部分原因是電動車銷售疲軟。在其他領域，晶片大廠英特爾暫緩在德國設廠，即便德國政府先前已經規劃提供100億歐元（111億美元）補貼。

安永（EY）西歐汽車部門主管加爾表示：「德國經濟未獲動能，消費者和投資人都縮手。地緣政治緊張情勢和衝突影響信心。」

整個歐洲而言，8月新車註冊量年比下滑16.5%至755,717輛。

德國 福斯 電動

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