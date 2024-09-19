快訊

涉黎巴嫩爆炸案！BAC公司辦公室在「內湖」 樓管這樣說

反制民進黨 藍委提中華民國自始反對聯大2758決議

新新併大股東隔空交火 新壽副董喊話林家第三代：勿一錯再錯

聽新聞
0:00 / 0:00

海地成立臨時選委會 為10年來首場總統選舉鋪路

中央社／ 太子港18日綜合外電報導
海地總理康尼爾（Garry Conille）。圖／路透
海地總理康尼爾（Garry Conille）。圖／路透

海地政府今天成立臨時選舉委員會，這是多年來海地政治動盪和暴力事件挫敗了先前的努力後，為恢復選舉進程所邁出的最具體一步。

路透社報導，這個加勒比海國家預計將在2026年前舉行選舉，上回舉行選舉是在2016年。

在正常情況下，海地每5年應舉行選舉，但國內原就動盪不安的政治局勢因總統摩依士（JovenelMoise）2021遇刺身亡引發的權力真空而雪上加霜，海地也自那時開始便陷入國家沒有總統的窘境。

自摩依士遇害以來，海地武裝幫派也已掌控首都太子港（Port-au-Prince）約8成的地區及國內大部分地區。

總理辦公室表示，今天成立的委員會已經有7個席位的代表，分別代表宗教團體、記者、農民及工會。

總理辦公室在社群媒體X上表示，另外兩席分別為人權組織和女權組織，席位代表目前仍然空缺。

今天成立的臨時選委會將負責規劃舉行選舉的法律框架，並加以計劃。

海地過渡總統委員會為獨立機構，自今年4月以來一直代理政府運作。該委員會的任期將於2026年2月屆滿，在那之前必須舉行選舉。

海地 辦公室

延伸閱讀

美稱伊朗駭客干預選舉 竊取川普資料寄給拜登陣營

美共和黨111名前官員挺賀錦麗 批川普不適合再任總統

續攻海地移民吃美國貓狗傳言 賀錦麗批川普非常丟臉

海地西南部油罐車爆炸 至少釀16死40傷

相關新聞

海地成立臨時選委會 為10年來首場總統選舉鋪路

海地政府今天成立臨時選舉委員會，這是多年來海地政治動盪和暴力事件挫敗了先前的努力後，為恢復選舉進程所邁出的最具體一步

深圳日本男童遭刺不治 不安蔓延旅中日本人心中

深圳日本人學校一名10歲男童18日上學途中遭刺傷，最終搶救無效今天凌晨死亡。這起事件令不安情緒在旅中日本人心中蔓延，有些...

歐洲車市慘！8月銷量下探三年低點 電動車銷量暴跌44%

歐洲汽車製造商協會（ACEA）19日公布的數據顯示，歐盟8月新車銷量下滑18.3%，降至三年低點，原因是主要市場德國、法...

為北京情蒐偵監 FBI瓦解第2個大型中國駭客組織 中使館批無根據

聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)18日宣布，聯邦執法單位已瓦解外號「亞麻颱風」(Flax...

中出口濃縮鈾激增 美查是否來自俄羅斯

美國政府正在調查自2023年底以來從中國進口濃縮鈾激增的情況，擔心中國是否透過從俄羅斯進口濃縮鈾並向美國出口來支持俄羅斯...

川普拿手的經濟議題民調被超車 賀錦麗切割拜登奏效？

川賀辯論後，美國各大媒體都去訪問搖擺州尚未決定的選民，許多人表示民主黨總統候選人賀錦麗應該更明確說明，如何解決他們日常採買的食物漲價問題，儘管政府對食物漲價能做的不多，但選民就是要答案，賀錦麗顯然未說服他們。不過，根據金融時報最新民調，在處理經濟能力方面，賀錦麗連續第二個月贏了共和黨對手川普，尤其是看過辯論的選民，賀錦麗大贏6個百分點。金融時報分析，美國總統拜登在放棄競選前，從未在經濟能力的民調上贏過川普，賀錦麗能突破逆境，顯示她與拜登切割的策略奏效。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。