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海地成立臨時選委會 為10年來首場總統選舉鋪路
海地政府今天成立臨時選舉委員會，這是多年來海地政治動盪和暴力事件挫敗了先前的努力後，為恢復選舉進程所邁出的最具體一步。
路透社報導，這個加勒比海國家預計將在2026年前舉行選舉，上回舉行選舉是在2016年。
在正常情況下，海地每5年應舉行選舉，但國內原就動盪不安的政治局勢因總統摩依士（JovenelMoise）2021遇刺身亡引發的權力真空而雪上加霜，海地也自那時開始便陷入國家沒有總統的窘境。
自摩依士遇害以來，海地武裝幫派也已掌控首都太子港（Port-au-Prince）約8成的地區及國內大部分地區。
總理辦公室表示，今天成立的委員會已經有7個席位的代表，分別代表宗教團體、記者、農民及工會。
總理辦公室在社群媒體X上表示，另外兩席分別為人權組織和女權組織，席位代表目前仍然空缺。
今天成立的臨時選委會將負責規劃舉行選舉的法律框架，並加以計劃。
海地過渡總統委員會為獨立機構，自今年4月以來一直代理政府運作。該委員會的任期將於2026年2月屆滿，在那之前必須舉行選舉。
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