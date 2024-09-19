快訊

獨／國慶晚會韓國瑜募款卡關打通 六公股行庫合捐千萬

蘇花路廊中斷成常態 鐵公路系統性備援運輸該如何執行

黎巴嫩呼叫器大規模爆炸 士檢指揮國安站約談金阿波羅董座

聽新聞
0:00 / 0:00

影╱日本東北新幹線行駛途中車廂突脫鉤！東京站至新青森站暫時停駛

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
日本東北新幹線一輛列車19日上午在行駛途中，兩節車廂突然脫鉤，列車緊急在古川站和仙台站之間暫停。取自X
日本東北新幹線一輛列車19日上午在行駛途中，兩節車廂突然脫鉤，列車緊急在古川站和仙台站之間暫停。取自X

日本東北新幹線一輛列車19日上午在行駛途中，兩節車廂突然脫鉤，列車緊急在古川站和仙台站之間暫停，所幸沒有傳出人員傷亡的消息。

NHK報導，出事的列車為「隼號」和「小町號」的連結列車。「隼號」為 10 節車廂，「小町號」為 7 節車廂。「小町號」今天早上6點左右從秋田站出發，上午7點30分左右在盛岡站與「隼號」會合連接，前往東京方向。

當地時間19日上午8點07分左右，當列車行駛在宮城縣古川站和仙台站之間時，連結「隼號」和「小町號」列車之間的零件鬆動，造成車廂脫鉤。

據悉隼號車廂乘客約200人，小町號車廂約120人，車上空調仍維持正常運作。目前都沒有傷者或有醫療需求的人，因此JR東日本表示將繼續協助乘客脫困，然後移動列車。此外，隼號和小町號都沒有發生出軌意外。

受此影響，東北新幹線東京站至新青森站之間的所有線路上下線暫停行駛，但最新消息指出，仙台站至東京站區間的上下行路段已於上午10時50分（台灣時間上午9時50分）恢復行駛，仙台站至新青森站間的列車則將繼續停駛。

東京 車廂

延伸閱讀

918當天深圳遇襲日本男童 今日凌晨不幸死亡

台灣虎航日本宮崎航線 單程機票1799元起 上午10時開搶

日學童深圳遇刺…在陸日商引恐慌 日外務省召見陸駐日大使

共軍遼寧艦首度進入日本鄰接區 陸外交部：符合國際法

相關新聞

影╱日本東北新幹線行駛途中車廂突脫鉤！東京站至新青森站暫時停駛

日本東北新幹線一輛列車19日上午在行駛途中，兩節車廂突然脫鉤，列車緊急在古川站和仙台站之間暫停，所幸沒有傳出人員傷亡的消...

日政府憂年輕人不出國影響國力 Z世代興趣缺缺理由曝光

2023年日本人的出國人次只有疫情前六成，日本政府最掛心年輕人裹足不前，別說出國留學，出國旅行都興趣缺缺，恐影響日本國力。 1996年以前日本國際競爭力排名前5，最近一次降到有史以來最低的34名。調查高中和大學生的想法，出過國及有具體出國計畫的不到一成，近一半回答現在不想或是將來也沒有出國的打算。他們到底在糾結什麼？

KCNA：北韓測試新型戰術彈道飛彈和巡弋飛彈

北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓昨天在領導人金正恩督導下，測試使用超大彈頭的新型戰術彈道飛彈和改良型巡弋飛彈，金正恩...

美海軍最新領航計畫 準備應對2027年與中國衝突

美國海軍作戰部長弗蘭凱蒂今天發表海軍作戰的領航計畫，作為海軍的戰略指導方針。她明列兩大戰略目標：為可能與中國在2027年...

美副國務卿：2758號決議被中國作為外交工具

美國副國務卿坎伯（Kurt Campbell）18日在美國國會一場聽證會中表示，聯合國大會第2758號決議被中國用來作為...

中共恐執行隔離取代動武 台灣經濟將面臨什麼風險？

你或許看過即時新聞報導，「華府智庫CSIS警告，中國大陸可能利用海警執法隔離台灣，這並非北京對台宣戰，卻會使美國和盟國難以應對」。其實，接受CNN採訪的外部分析師認為，報告似乎有理，但對事態會如何發展抱持懷疑。到底CSIS報告內容全貌如何，這篇文章告訴你。 因為，CSIS自己也說，即使成功執行，隔離的成果仍然有限。中共有能力執行這類隔離，但相關行動複雜程度超過以往，也會對中方帶來風險。這風險的內容是什麼？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。