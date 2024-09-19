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KCNA：北韓測試新型戰術彈道飛彈和巡弋飛彈

中央社／ 首爾19日綜合外電報導

北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓昨天在領導人金正恩督導下，測試使用超大彈頭的新型戰術彈道飛彈和改良型巡弋飛彈，金正恩還要求加強常規武器和核子能力。

路透社報導，KCNA引述金正恩的話說，由於外在勢力對國家安全構成嚴重威脅，必須進行改善武器能力的試驗。

KCNA報導發射多枚短程彈道飛彈，可能是南韓軍方昨天通報的飛彈試射。這是北韓一週內第二次測試飛彈。

北韓上週也首度公開一處鈾濃縮設施，這個孤立國家先前從未公開披露相關細節。

KCNA指出，金正恩強調「要繼續增強核武力量，並在常規武器領域擁有最強的軍事技術能力和壓倒性的進攻能力」。

根據KCNA，昨天的測試包含新型戰術彈道飛彈「火星11丙4.5」（Hwasongpho-11 Da-4.5），還說這是已研發的一系列短程彈道飛彈之一，據信其中一些已送交至俄羅斯。

烏克蘭官員和獨立專家表示，有跡象顯示，一些俄羅斯用以攻擊烏克蘭的飛彈為北韓所製。

KCNA報導，新型戰術彈道飛彈掛載4.5噸級超大型常規彈頭。這次測試也包括已被升級於戰鬥使用的戰術巡弋飛彈。

北韓批評南韓和美國聯合軍事演習，包括今年夏季的一次大規模軍演，說這是為了在朝鮮半島發動戰爭預作準備。

南韓和美國則稱此屬防禦性質，目的在做好準備以因應任何北韓的侵略攻擊。

北韓 彈道飛彈 金正恩

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