美海軍最新領航計畫 準備應對2027年與中國衝突

美國海軍作戰部長弗蘭凱蒂今天發表海軍作戰的領航計畫，作為海軍的戰略指導方針。她明列兩大戰略目標：為可能與中國在2027年前發生衝突作好準備、同時提升海軍的長期優勢。

根據海軍的新聞稿，弗蘭凱蒂（Lisa Franchetti）今天在「海軍戰爭學院」（Naval War College）發布「美國作戰海軍領航計畫」（Navigation Plan forAmerica’s Warfighting Navy），作為海軍的戰略指導方針。

美國海軍發表於2022年的前版「美國作戰海軍領航計畫」，提到應對中國軍事威脅的必要性，今年的版本則首度提到2027年的時間點。

弗蘭凱蒂在一段錄影談話指出，她可以確信地說，「我們今天已經準備好了」，但這項導航計劃能促使海軍繼續全力以赴，以便能更加準備充分。而以2027年為目標，因爲這是中國國家主席習近平要求軍隊做好戰爭準備的時間。

近年來，美國多名軍事、情報將領都曾公開指出，習近平要求中國人民解放軍提前在2027年前完成具備攻台能力的準備。不過，習近平與美國總統拜登（JoeBiden）在2023年底會面後，傳出習否認有攻台時間表。

弗蘭凱蒂在報告分析中國威脅指出，中國擁有世界上最大的造船能力，由海軍掌控，並擁有強大工業基礎，國防工業已經進入「戰時狀態」。海軍結合火箭軍、太空軍、空軍和網軍，整合成專門打擊美國的作戰系統。

她在報告指出，中國海軍透過多領域精確作戰、灰色地帶戰術、經濟手段、擴展軍民雙用機場等基礎建設、運用海上民兵、不斷擴大核武庫等，解放軍對美國海軍的挑戰，已經遠超過其軍艦的數量和規模，而是呈現「多領域、多軸線」的威脅。

弗蘭凱蒂指出，她將透過「33項計畫」（Project33）來達成兩大戰略目標：為可能與中國在2027年前發生衝突作好準備、同時提升海軍長期優勢的。這33項計畫可分為7大領域，是她認為需要優先投入資源、加速推進的工程。

這7大領域包括，2027年前修復支援海軍任務的碼頭、跑道等關鍵基礎建設。2027年前將改善維修及訓練方式，以確保至少80％的軍艦、潛艦和戰機能在短時間內投入作戰，並處於有效作戰能力的狀態。2027年前所有艦隊指揮部將擁有海洋作戰中心（MOCs），確保能在複雜環境有效發揮的作戰能力。