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影╱泰國婦人在家遭4公尺巨蟒纏身 搏鬥2小時才獲救逃死劫

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
泰國64歲婦女遭巨蟒纏身長達2小時才獲救。取自YT
泰國64歲婦女遭巨蟒纏身長達2小時才獲救。取自YT

泰國北欖府（Samut Prakan）64歲婦女阿倫羅（Arom Arunroj）日前在家中遭到一條重達20公斤的巨蟒纏身，與蟒搏鬥2小時後，所幸有鄰居聽到她的呼救聲，及時幫她撥打求助電話，才讓她逃過死劫。

阿倫羅接受泰國媒體採訪時表示，當晚8點半左右，她正在租屋處洗碗，突然間感覺被咬了一下，猛然一看才發現是一條蛇。

阿倫羅急忙一把抓住蛇頭，試圖把蛇拖出去，但力量敵不過，大蛇隨後將她緊緊勒住，她直接摔倒在地，與蟒蛇僵持2個多小時都未果，直到晚間10點多，一名鄰居終於聽到她的求救聲，才趕緊報警求助。

警方表示，到現場後有大聲呼喚婦人，但都沒有得到回應，只聽到微弱的聲音，才確定是從哪間房間傳出，因此破門而入，看到她狀態相當虛弱，手腳發白，可能被蟒蛇緊勒一段時間。

警方指出，那是一條很大的蟒蛇，在婦人腿上看到咬痕，其他地方可能也有，他們試圖透過刺激蟒蛇來鬆開婦人。

報導指出，這條蟒蛇長4公尺，重達20公斤。在急救人員拍攝的影片中可見，阿倫羅坐在地板上，蟒蛇盤繞在她腰上。阿倫羅隨後已被送往醫院治療，所幸蟒蛇沒有毒，但咬傷可能會引起感染。

據泰國國家衛生安全辦公室指出，2023年泰國約有1萬2000人因毒蛇和動物咬傷而接受治療。根據政府數據，去年有26人死於蛇咬傷。

影片 https://www.youtube.com/watch?v=Tu-a9ys5sf0

泰國 鄰居

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