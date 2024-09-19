黎巴嫩呼叫器爆炸恐攻疑台製？ 調查局立案將展開追查

黎巴嫩武裝組織真主黨成員使用傳呼機集體爆炸案，釀至少11人死超過4千人受傷，據外媒報導，此次被用來進行爆炸恐攻的AR-924傳呼機，是台灣新北汐止「金阿波羅公司」所生產，調查局認為事涉國安疑慮，已報請士林地檢署指揮偵辦，預料最快今日會有相關偵查作為，釐清有無犯罪嫌疑，之後會通知金阿波羅董座許清光到案，協助說明傳呼機授權製造過程。

許清光18日親上火線滅火，強調金阿波羅是專業的傳呼機製造公司，成立至今30年，與歐洲經銷商BAC公司合作3年，對方代理多款「金阿波羅」產品，包括接收發射器、餐廳叫號器，並貼牌使用金阿波羅的廠牌。

許清光說，2年前BAC找了一批工程師，要設計1款傳呼機，因過去都為金阿波羅行銷商品，所以自行生產的這款傳呼機，也想使用金阿波羅商標，他曾建議直接使用金阿波羅的產品即可，但是對方表示，如果不自行製造，雇用的工程師就得遣散，所以最後同意對方的要求，並授權「貼牌」生產傳呼機，此次爆炸事件中的傳呼機，就是BAC所製造，絕不是台灣製造，金阿波羅始終遵循相關法規。

爆炸案是發生在黎巴嫩當地時間17日下午3點半左右，爆炸發生後，留下血跡斑斑的現場及驚嚇路人，許多拿爆炸傳呼機人都是真主黨的成員之一。

據了解，BAC公司位於歐洲匈牙利布達佩斯，創辦人和執行長名叫CRISTIANA ARCIDIACONO-BÁRSONY，分別擁有倫敦政經學院政治學士、倫敦大學學院物理學博士學位。

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