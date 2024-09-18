南海石油探勘爭議未歇 馬來西亞元首訪中受關注

中央社／ 吉隆坡18日專電

馬來西亞國家元首伊布拉欣將赴中訪問，關注爭取基礎設施支持，抑或關於隆新高鐵等建設，但值此中國要求停止南海石油探勘等政治外交爭議未歇之際，國家元首出訪中國仍備受關注。

伊布拉欣（Sultan Ibrahim）從19日到22日到中國訪問，預計與中國國家主席習近平、中國國務院總理李強會面，期盼探討數位經濟、綠色經濟與工業等領域。外媒報導，馬來西亞國家元首此行關注爭取基礎設施支持。

馬來西亞第14任國家元首曾於2014年受邀赴中訪問，柔佛州蘇丹伊布拉欣今年1月31日宣誓就任第17任國家元首，這是時隔10年之後再有馬來西亞的國家元首訪中。

馬來西亞華研智庫副主任潘永強（Phoon WingKeong）今天告訴中央社，馬來西亞元首訪中，僅為馬中建交50週年的其中一項安排，馬來西亞政治體制採君主立憲制，根據憲法，國家元首不介入政治，這次出訪行程應不會涉及重要的外交、國防或爭議的南海具體議題。

他指出，馬來西亞的王室成員向來有參與商業活動情形，出身柔佛州蘇丹的現任國家元首在商業上表現活躍，也有相當大的企圖心，諸如有意推動南馬柔佛州（Johor）的基礎建設投資，帶動柔佛州整體經濟發展，尤其要拯救碧桂園在柔佛州的森林城市（ForestCity）計畫。

潘永強認為，首相安華（Anwar Ibrahim）領導團結政府為穩定政局，用心維繫與王室關係，近期除推動柔佛州與新加坡兩地成立的經濟特區，也宣布要在森林城市設立金融特區。

馬來西亞默迪卡民調中心（Merdeka Center forOpinion Research）研究員李泰德（Ted Lee）從隨行成員包括交通部長陸兆福（Anthony Loke Siew Fook）分析說，這次國家元首出訪不排除有可能提及隆新高鐵等交通建設問題，關於吉隆坡到新加坡的隆新高鐵，屆時是否可能需要獲得中國支持仍待觀察

李泰德認為，根據憲法體制，安華才是團結政府的首腦，實質肩負國防、外交等重任，國家元首訪中可能不會論及爭議的南海議題。

不過，中國逐年擴大對馬來西亞影響力已是不爭的事實，中國外交部今年2月對馬來西亞駐北京大使館發出的外交照會，嚴正關切馬來西亞持續在南沙群島南部海域的油氣田進行單方面探勘開發，稱侵犯中國主權、主權權利與管轄權，東馬砂拉越外海鑽油作業平台目視即能看到中國海警船巡邏，讓馬來西亞油氣田開採承受莫大壓力。

今年是馬來西亞與中國建交50週年，李強於6月時曾赴馬來西亞訪問，馬中並簽署14項合作備忘錄和協議，諸如落實免簽與榴槤出口中國，但外界不乏批評協議內容空泛，未觸及重要的市場准入等議題，招致有過度向中國靠攏等評論。

南海 經濟發展 馬來西亞

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