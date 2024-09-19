歐盟執委會新成員出列

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

歐盟執委會主席范德賴恩17日提名了新一屆執委會成員，其中西班牙能源與環境部長黎貝拉（Teresa Ribera）將擔任新的反壟斷執委，凸顯執委會對歐盟競爭力問題的重視。

路透報導，反壟斷執委是這份新成員名單中一個備受矚目的職位，做滿兩屆確定卸任的現任反壟斷執委薇絲塔格，主導了歐盟近年來對科技大廠的約束。

鑒於黎貝拉過去在氣候變遷問題上展現出的雄心，她可能會比薇絲塔格更加強整頓科技大廠，努力確保歐盟單一市場不會被受益於外國政府補貼的企業所扭曲。

范德賴恩表示，執委會主要目標將是扭轉歐盟競爭力落後局面、建立強大軍武製造能力和確保公平朝向綠色能源轉型。「整個執委會都致力於競爭力。」氣候變遷仍是歐盟政策主要背景，競爭力和安全成優先要務。

歐盟 氣候變遷 競爭力

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