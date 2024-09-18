義總理稱歐盟環保政策釀災難 將致力「糾正」捍衛歐洲工業能力

歐盟永續政策路線面臨挑戰，義大利總理梅洛尼今天出席義大利工業總會（Confindustria）年會時直言，歐盟「綠色新政」（Green Deal）導致許多災難性後果，她將致力加以「糾正」。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von derLeyen）17日公布新一屆執委名單，義大利如願拿下一席執行副主席位置，義國總理梅洛尼（GiorgiaMeloni）立刻展現對歐盟政策「有話直說」的強硬姿態。

義大利工業總會今天舉行2024年大會，新任會長奧西尼（Emanuele Orsini）致詞時將砲口對準歐盟永續政策。他表示，歐洲迫切需要改變步調以提升競爭力，須參考美、中等大國的產業政策，「而不是被弄巧成拙的環保政策拖垮。」

奧西尼表示，他期盼「生產力」成為歐洲社會價值核心，「義大利與歐洲工業界將堅持捍衛技術中立立場，要求以更現實、更漸進的方式落實綠色新政。」

出席會議的義大利總理梅洛尼旋即表態支持。她表示同意奧西尼的觀點，並感謝他清楚闡述了這個問題，歐洲綠色新政採取的意識形態方針，已造成災難性後果，「以去工業化為代價的脫碳是徹底失敗（debacle），簡言之就是這樣。」

梅洛尼表示，她想表達綠色新政這個策略相當不明智，「我這樣說是因為義大利政府是歐洲的朋友，我們想要捍衛歐洲的工業能力，為了歐洲好的人應該鼓起勇氣，說出哪些政策是沒用的。」

奧西尼也向義國總理提出要求，希望政府預算計畫能納入必要的改革，包括提出嚴謹的工業政策，以有效刺激投資，「持續促進投資對目前義大利工業是至關重要的」。

梅洛尼領導的極右政黨「義大利兄弟黨」（Brothersof Italy）推出的費托（Raffaele Fitto），日前在歐盟執委會獲得執行副主席一職，他將負責歐盟「團結與改革」業務，包括可主導分配歐盟為疫後復甦設置的大筆團結基金。