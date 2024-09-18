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南韓新設戰略司令部 擴大規模應對北韓核武威脅

中央社／ 首爾18日專電
南韓軍方將在10月1日正式成立專門的戰略司令部，擴大對來自北韓攻擊的防衛體制。 路透社
南韓軍方將在10月1日正式成立專門的戰略司令部，擴大對來自北韓攻擊的防衛體制。 路透社

為因應北韓核武及大規模殺傷性武器威脅，南韓軍方將在10月1日正式成立專門的戰略司令部，擴大對來自北韓攻擊的防衛體制，並強化與美國軍方合作溝通。

韓聯社引述南韓軍方表示，新設的戰略司令部隸屬南韓合同參謀本部轄下，將負責在面對北韓核武及大規模殺傷性武器威脅時，統合指揮玄武系列彈道飛彈與匿蹤戰機、3000噸級潛艦等南韓軍武反制。

新設的戰略司令部原為南韓合同參謀本部轄下的「核武及大規模殺傷性武器應對本部」，原本由少將擔任本部長。未來，戰略司令部的司令官將由中將擔任，人力規模也將是現有組織的數倍。

這個戰略司令部將統帥由擊殺鏈、韓版飛彈防禦系統（KAMD）及可攻擊北韓指揮部的大規模報復反擊作戰計畫（KMPR）組成的「三重防禦體系」。但為避免一下子移轉過多業務，導致因應效率降低，在司令部創設初期，飛彈防禦系統預計還是由空軍戰略司令部主掌。

美軍戰略司令部也將與南韓軍方新設的戰略司令部直接對接，合作推動雙邊核武與傳統武器開發，以及相關訓練。據報導，韓美軍方為促進雙方溝通效率，也在商議派遣聯絡士官，長期駐守於對方單位。

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