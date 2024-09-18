AUKUS研議納南韓高科技合作 北約印太4夥伴接近到齊

澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）成立滿3年。根據AUKUS三週年領袖聯合聲明，繼今年4月宣布擬優先納入日本展開高科技合作後，AUKUS目前正與加拿大、紐西蘭及南韓研議相關合作機會。

澳洲、紐西蘭、日本、南韓是北大西洋公約組織（NATO）在印太區域的4個正式夥伴（IP4）。澳洲是AUKUS創始成員。若紐西蘭、南韓、日本未來皆參與AUKUS第2支柱高科技合作，這不僅將是IP4在AUKUS「全員到齊」，也意味北約兩個核心國家英、美在北約的IP4機制之外，有機會透過AUKUS擴大北約成員國在印太區域的活動網絡。

17日發布的AUKUS領袖聯合聲明提到，經過今年的初步諮詢並考量運用日本深厚的技術專業，AUKUS夥伴們正與日本共同探索合作機會，初步構想是以「提升海洋自主系統（MAS）協同行動能力」為合作起點。

此外，有鑑於加拿大、紐西蘭及南韓與「AUKUS每一個成員國」都有密切雙邊防衛合作關係，AUKUS正與這3個國家研商，以指認在先進能力領域可能的合作項目。

2021年9月成立的AUKUS由第1和第2支柱組成。其中，第1支柱為協助澳洲打造配備常規武器的核動力潛艦並提升澳洲的核能力，第2支柱則涉及極音速武器、量子運算、人工智慧（AI）、電子戰、水下作戰能力等高科技合作領域。目前第1支柱仍將繼續是澳、英、美三方合作格局。

根據今年4月發布的AUKUS國防首長聯合聲明，AUKUS已發展出在第2支柱納入新夥伴的執行原則與模式，今年起將與潛在夥伴展開商議。

聲明顯示，AUKUS納入新夥伴的原則包括候選國必須與「所有3個AUKUS創始成員」已有密切雙邊防衛合作關係；新夥伴應具備足夠的科技創新、金融與工業能力，以及「保護敏感資料與資訊」的能力，以確保互利合作、且AUKUS獲實質強化。此外，新夥伴與AUKUS創始成員是循「個別計畫」、就第2支柱「部分」內容開展合作，而不是全方位整合。

以英國首相施凱爾（Keir Starmer）、美國總統拜登（Joe Biden）及澳洲總理艾班尼斯（AnthonyAlbanese）名義發表的AUKUS三週年領袖聯合聲明提到，AUKUS是強化版的安全夥伴關係。

聲明指出，澳英美有共同目標：建構「強化嚇阻」所需先進能力，以支持印太區域的安全穩定。3國領袖並重申對AUKUS此一「歷史性」夥伴關係的共同承諾。