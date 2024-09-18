快訊

台鐵區間車撞上機車畫面曝光 雲林男騎士當場頭破身亡

京華城先給建照才簽約？鼎越開發說話了

台東部落集體中毒釀3死 毒物專家點1食材：奪命元凶恐非蝸牛

德國在野黨主席梅爾茲對華立場「鷹派」 曾籲總理訪華會胡錦濤

德國之聲／ 德國之聲
基民盟主席梅爾茲。 歐新社
基民盟主席梅爾茲。 歐新社

德國之聲中文網）德國最大的在野黨聯盟黨（基民盟、基社盟）確定明年大選的總理候選人是基民盟主席梅爾茲（Friedrich Merz）。不過，據民意調查機構Forsa受RTL/ntv電視台委托進行的最新調查，僅有19%的受訪者認為梅爾茲是合適的總理人選。

路透社評述認為，梅爾茲的對華立場近期比蕭茲更「鷹派」。梅爾茲曾批評蕭茲批准大陸遠洋海運集團（COSCO）入股漢堡港的決定，也呼籲與核心盟友加強協調應對大陸。

不應重蹈俄羅斯覆轍

今年4月，蕭茲訪華結束後，梅爾茲曾表示，大陸日益對德國安全構成威脅。他在德新社的採訪中說：「大陸對內越來越壓制，對外越來越有進攻性。由此，大陸對我們的安全也構成更大的威脅。

梅爾茲還表示，中共對在華外企施加政治的影響目前超過過去30年。「這不是開放，而是越來越壓制。與此同時，大陸也對外日益具有進攻性，對台灣公然威脅實施武力，在南海和東海擴大軍事實力。」

梅爾茲表示，對德國企業而言，大陸在經濟上當然仍具吸引力。但與此同時，德國企業應做好風險評估，將風險最小化。「我們不應在數年後回顧時說，正如對俄羅斯那樣，我們誤判了。」梅爾茲表示，企業也必須及早知道，「我們不會拯救冒過高風險的企業，比如在大陸這樣的國家。」至於具有戰略意義的原材料和商品，他表示，國家應創造投資和貿易的框架條件，以避免陷入對俄羅斯天然氣那樣的危險依賴性。

胡錦濤會面「表明立場」

而在2022年總理蕭茲首次訪華時，梅爾茲曾呼籲蕭茲與大陸前國家主席胡錦濤會晤。

據《明鏡周刊》當時報導，梅爾茲說，蕭茲的訪華行程中沒有計劃與胡錦濤會面，這是錯誤的。當時，中共剛剛結束二十大，而胡錦濤在主席台被工作人員「駕離」。梅爾茲說，與胡錦濤會晤「才是表明立場」，他說，人們甚至不知道胡是否還活著。

梅爾茲還指責蕭茲，在中共黨代會後作為首位西方政府領導人訪華，是給大陸國家主席習近平宣傳上的成功。「任何一位前總理都不會像蕭茲這麼做。」

（綜合報導）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

中共 俄羅斯 南海 德國 習近平 胡錦濤 蕭茲

延伸閱讀

17天無法返台…傳台塑高管被大陸「邊控」？陸委會：已掌握但不便多說

遠遠超車比亞迪！陸車企奇瑞出口領先「悶聲發大財」 上半年輕鬆入帳1.2兆

歐中就進口電動車關稅案磋商 陸再呼籲歐方：認真考慮業界建議

921地震25周年 消防署與多國合作災害防救暨人道救援

相關新聞

南韓新設戰略司令部 擴大規模應對北韓核武威脅

為因應北韓核武及大規模殺傷性武器威脅，南韓軍方將在10月1日正式成立專門的戰略司令部，擴大對來自北韓攻擊的防衛體制，並強...

德國在野黨主席梅爾茲對華立場「鷹派」 曾籲總理訪華會胡錦濤

德國最大的在野黨聯盟黨（基民盟、基社盟）確定明年大選的總理候選人是基民盟主席梅爾茲（Friedrich Merz）。不過，據民意調查機構Forsa受RTL/ntv電視台委托進行的最新調查，僅有19%的受訪者認為梅爾茲是合適的總理人選。

AUKUS研議納南韓高科技合作 北約印太4夥伴接近到齊

澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）成立滿3年。根據AUKUS三週年領袖聯合聲明，繼今年4月宣布擬優先納入日本展開高科技...

斯里蘭卡政變後首場選舉將登場 民眾盼新面孔解決通膨、貪汙

斯里蘭卡民眾只想要一個沒有貪汙、能解決通膨的政府！該國將舉行政變後的首場選舉，由於前總統拉賈帕克薩因屢傳貪汙弊案，且大量向外國借貸導致國內通膨高達70%、民生物資缺乏而被趕下台。目前有4組候選人將競選總統，雖然很多仍是過去的政客，但年輕政治參與者認為，民眾對政治關注的氛圍有增加，有助國家選賢與能。

俄軍機艦阿拉斯加附近活動頻繁 美軍增援阿留申群島

由於最近俄羅斯軍機和軍艦頻繁逼近美國領土阿拉斯加州，美國軍方已將100多名士兵和移動火箭發射器部署在阿拉斯加州西部阿留申...

日本小林製藥紅麴案 官方認定肇因是「軟毛青黴酸」

關於有消費者服用日本小林製藥含紅麴成分的保健食品後健康出問題，日本政府厚生勞動省（簡稱厚勞省）今天宣布，已經查明「軟毛青...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。