德國在野黨主席梅爾茲對華立場「鷹派」 曾籲總理訪華會胡錦濤

（德國之聲中文網）德國最大的在野黨聯盟黨（基民盟、基社盟）確定明年大選的總理候選人是基民盟主席梅爾茲（Friedrich Merz）。不過，據民意調查機構Forsa受RTL/ntv電視台委托進行的最新調查，僅有19%的受訪者認為梅爾茲是合適的總理人選。

路透社評述認為，梅爾茲的對華立場近期比蕭茲更「鷹派」。梅爾茲曾批評蕭茲批准大陸遠洋海運集團（COSCO）入股漢堡港的決定，也呼籲與核心盟友加強協調應對大陸。

不應重蹈俄羅斯覆轍

今年4月，蕭茲訪華結束後，梅爾茲曾表示，大陸日益對德國安全構成威脅。他在德新社的採訪中說：「大陸對內越來越壓制，對外越來越有進攻性。由此，大陸對我們的安全也構成更大的威脅。

梅爾茲還表示，中共對在華外企施加政治的影響目前超過過去30年。「這不是開放，而是越來越壓制。與此同時，大陸也對外日益具有進攻性，對台灣公然威脅實施武力，在南海和東海擴大軍事實力。」

梅爾茲表示，對德國企業而言，大陸在經濟上當然仍具吸引力。但與此同時，德國企業應做好風險評估，將風險最小化。「我們不應在數年後回顧時說，正如對俄羅斯那樣，我們誤判了。」梅爾茲表示，企業也必須及早知道，「我們不會拯救冒過高風險的企業，比如在大陸這樣的國家。」至於具有戰略意義的原材料和商品，他表示，國家應創造投資和貿易的框架條件，以避免陷入對俄羅斯天然氣那樣的危險依賴性。

與胡錦濤會面「表明立場」

而在2022年總理蕭茲首次訪華時，梅爾茲曾呼籲蕭茲與大陸前國家主席胡錦濤會晤。

據《明鏡周刊》當時報導，梅爾茲說，蕭茲的訪華行程中沒有計劃與胡錦濤會面，這是錯誤的。當時，中共剛剛結束二十大，而胡錦濤在主席台被工作人員「駕離」。梅爾茲說，與胡錦濤會晤「才是表明立場」，他說，人們甚至不知道胡是否還活著。

梅爾茲還指責蕭茲，在中共黨代會後作為首位西方政府領導人訪華，是給大陸國家主席習近平宣傳上的成功。「任何一位前總理都不會像蕭茲這麼做。」

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