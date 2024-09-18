快訊

台鐵區間車撞上機車畫面曝光 雲林男騎士當場頭破身亡

京華城先給建照才簽約？鼎越開發說話了

台東部落集體中毒釀3死 毒物專家點1食材：奪命元凶恐非蝸牛

斯里蘭卡政變後首場選舉將登場 民眾盼新面孔解決通膨、貪汙

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
斯里蘭卡總統威克瑞米辛赫。美聯社
斯里蘭卡總統威克瑞米辛赫。美聯社

斯里蘭卡民眾只想要一個沒有貪汙、能解決通膨的政府！該國將舉行政變後的首場選舉，由於前總統拉賈帕克薩因屢傳貪汙弊案，且大量向外國借貸導致國內通膨高達70%、民生物資缺乏而被趕下台。目前有4組候選人將競選總統，雖然很多仍是過去的政客，但年輕政治參與者認為，民眾對政治關注的氛圍有增加，有助國家選賢與能。

仍有920億美元外債

根據《英國廣播公司》報導，斯里蘭卡近日將舉行選舉，但候選人中有6度擔任總理的威克瑞米辛赫、拉賈帕克薩的兒子納馬，還有2位反對黨的候選人。《外交家》提到，雖然斯里蘭卡過去高達70%的通膨有下降不少，但因為政府正在接受IMF、中國與印度等國的援助，在支出與政府人事上進行裁減，國家仍背負920億美元的沉重外債。

此外，雖然拉賈帕克薩2年前遭到民眾驅趕而流亡海外，但他的兒子納馬仍獲得不少民眾支持。他也在競選活動上指出，自己的家族手相當乾淨，沒有做出對不起國民的事情，不該將斯里蘭卡經濟崩潰的責任歸咎給他們家族。主要反對黨候選人普雷馬達薩上次選舉拿下42%選票，這次也參與競選，讓選舉更加緊張。

民眾更關心政治

斯里蘭卡過去通膨與外債高築的狀況，國際相當關注。《英廣》觀察到，此次選舉斯里蘭卡民眾的關注度比過去有所提升，有民眾受訪時拿著高額稅單對記者說，生活非常痛苦，光是繳稅與伙食開銷就花費不少，還要買奶粉、嬰兒食品等；70歲的小販拉賈伯丁說，他一把年紀還要打兩份工才能勉強過活。

但當地的年輕政治工作者受訪時指出，她覺得民眾雖然在經濟上受苦甚深，但也因次對政治有更多關注，更有能力選擇要投誰。有在地環團也認為，斯里蘭卡的政經結構尚未完全轉型，要整體使國家有更好發展仍相當困難，但民眾的意識正逐漸崛起，因此她對斯里蘭卡未來的轉型有信心。

【更多精采內容，詳見

斯里蘭卡 貪汙 通膨

延伸閱讀

被一帶一路掏空經濟崩盤 斯里蘭卡仍盼中資建案帶來活水

三三會林伯豐籲：央行應降息 因應國際趨勢

台美貨幣政策將脫鉤！房市熱 央行料延遲到明年第4季才按降息鍵

新北市議員白珮茹涉貪汙遭搜索13處 11人列被告2證人訊問中

相關新聞

南韓新設戰略司令部 擴大規模應對北韓核武威脅

為因應北韓核武及大規模殺傷性武器威脅，南韓軍方將在10月1日正式成立專門的戰略司令部，擴大對來自北韓攻擊的防衛體制，並強...

德國在野黨主席梅爾茲對華立場「鷹派」 曾籲總理訪華會胡錦濤

德國最大的在野黨聯盟黨（基民盟、基社盟）確定明年大選的總理候選人是基民盟主席梅爾茲（Friedrich Merz）。不過，據民意調查機構Forsa受RTL/ntv電視台委托進行的最新調查，僅有19%的受訪者認為梅爾茲是合適的總理人選。

AUKUS研議納南韓高科技合作 北約印太4夥伴接近到齊

澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）成立滿3年。根據AUKUS三週年領袖聯合聲明，繼今年4月宣布擬優先納入日本展開高科技...

斯里蘭卡政變後首場選舉將登場 民眾盼新面孔解決通膨、貪汙

斯里蘭卡民眾只想要一個沒有貪汙、能解決通膨的政府！該國將舉行政變後的首場選舉，由於前總統拉賈帕克薩因屢傳貪汙弊案，且大量向外國借貸導致國內通膨高達70%、民生物資缺乏而被趕下台。目前有4組候選人將競選總統，雖然很多仍是過去的政客，但年輕政治參與者認為，民眾對政治關注的氛圍有增加，有助國家選賢與能。

俄軍機艦阿拉斯加附近活動頻繁 美軍增援阿留申群島

由於最近俄羅斯軍機和軍艦頻繁逼近美國領土阿拉斯加州，美國軍方已將100多名士兵和移動火箭發射器部署在阿拉斯加州西部阿留申...

日本小林製藥紅麴案 官方認定肇因是「軟毛青黴酸」

關於有消費者服用日本小林製藥含紅麴成分的保健食品後健康出問題，日本政府厚生勞動省（簡稱厚勞省）今天宣布，已經查明「軟毛青...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。