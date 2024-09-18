斯里蘭卡政變後首場選舉將登場 民眾盼新面孔解決通膨、貪汙

斯里蘭卡民眾只想要一個沒有貪汙、能解決通膨的政府！該國將舉行政變後的首場選舉，由於前總統拉賈帕克薩因屢傳貪汙弊案，且大量向外國借貸導致國內通膨高達70%、民生物資缺乏而被趕下台。目前有4組候選人將競選總統，雖然很多仍是過去的政客，但年輕政治參與者認為，民眾對政治關注的氛圍有增加，有助國家選賢與能。

仍有920億美元外債

根據《英國廣播公司》報導，斯里蘭卡近日將舉行選舉，但候選人中有6度擔任總理的威克瑞米辛赫、拉賈帕克薩的兒子納馬，還有2位反對黨的候選人。《外交家》提到，雖然斯里蘭卡過去高達70%的通膨有下降不少，但因為政府正在接受IMF、中國與印度等國的援助，在支出與政府人事上進行裁減，國家仍背負920億美元的沉重外債。

此外，雖然拉賈帕克薩2年前遭到民眾驅趕而流亡海外，但他的兒子納馬仍獲得不少民眾支持。他也在競選活動上指出，自己的家族手相當乾淨，沒有做出對不起國民的事情，不該將斯里蘭卡經濟崩潰的責任歸咎給他們家族。主要反對黨候選人普雷馬達薩上次選舉拿下42%選票，這次也參與競選，讓選舉更加緊張。

民眾更關心政治

斯里蘭卡過去通膨與外債高築的狀況，國際相當關注。《英廣》觀察到，此次選舉斯里蘭卡民眾的關注度比過去有所提升，有民眾受訪時拿著高額稅單對記者說，生活非常痛苦，光是繳稅與伙食開銷就花費不少，還要買奶粉、嬰兒食品等；70歲的小販拉賈伯丁說，他一把年紀還要打兩份工才能勉強過活。

但當地的年輕政治工作者受訪時指出，她覺得民眾雖然在經濟上受苦甚深，但也因次對政治有更多關注，更有能力選擇要投誰。有在地環團也認為，斯里蘭卡的政經結構尚未完全轉型，要整體使國家有更好發展仍相當困難，但民眾的意識正逐漸崛起，因此她對斯里蘭卡未來的轉型有信心。

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