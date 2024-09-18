俄軍機艦阿拉斯加附近活動頻繁 美軍增援阿留申群島

由於最近俄羅斯軍機和軍艦頻繁逼近美國領土阿拉斯加州，美國軍方已將100多名士兵和移動火箭發射器部署在阿拉斯加州西部阿留申群島（Aleutian Islands）的一座荒島上。

美聯社報導，隨著過去一週俄羅斯和中國進行聯合軍事演習，俄羅斯8架軍機和4艘軍艦接近阿拉斯加州，其中包括兩艘潛艦。美國國防部發言人今天表示，沒有一架飛機侵犯美國領空，無須擔憂。

美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）今天在記者會上表示：「這不是我們第一次看到俄方和中方軍機在附近飛行，我們正在進行密切監視，也對此做好了回應的準備。」

美國陸軍12日將士兵部署在安克拉治（Anchorage）西南方1930公里的申雅島（Shemya Island），美軍在當地擁有一座二戰期間建造的空軍基地，這是「部隊投射行動」的其中一環。前往的美軍還攜帶兩套高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）。

共和黨籍阿拉斯加州聯邦參議員蘇利文（DanSullivan）也表示，隨著俄羅斯和中國10日在太平洋和北極圈海域展開「大洋-2024」（Ocean-24）軍事演習，美軍在阿拉斯加州西部水域部署一艘飛彈驅逐艦和一艘海岸防衛隊船隻。

北美航太防衛司令部（North American AerospaceDefense Command）表示，在4天內發現並追蹤在阿拉斯加州外海飛行的俄羅斯軍機。9月11日、13日、14日和15日各發現兩架飛機。

蘇利文呼籲在阿留申群島增加駐軍人數，同時主張美國對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和中國國家主席習近平做出強有力的回應。

蘇利文今天在聲明中表示：「過去兩年，我們看到俄羅斯和中國在我們外海進行空中和海上聯合演習，中國間諜氣球在我們社區上空飄浮。這些不斷升級的事件表明北極地區在美國、俄羅斯和中國之間的強權競爭中位居關鍵地位。」