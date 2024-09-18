日本小林製藥紅麴案 官方認定肇因是「軟毛青黴酸」

關於有消費者服用日本小林製藥含紅麴成分的保健食品後健康出問題，日本政府厚生勞動省（簡稱厚勞省）今天宣布，已經查明「軟毛青黴酸」（Puberulic Acid）是肇因。

小林製藥3月22日稱旗下含有紅麴成分的保健食品恐會導致腎臟疾病，自行回收3款產品。參與調查健康受損案例的日本腎臟學會曾經指出，許多患者出現「范康尼氏症候群」（Fanconi syndrome），症狀包含腎臟中的腎小管功能衰弱。

而厚勞省等單位過去一段時間持續調查原因，產品原料之前已經被驗出含有會引發腎功能障礙的軟毛青黴酸之外，還有另外2種化合物。

日本每日放送（MBS）報導，厚勞省等單位今天召開線上記者會說明，「經過動物實驗證實，其他種化合物不會引發腎功能障礙，並從軟毛青黴酸會造成腎功能障礙這點來判斷，強烈推定這次引發腎功能障礙的原因是軟毛青黴酸」。

朝日電視台報導，厚勞省等單位之前在出現健康受損案例的紅麴原料中，驗出具有毒性且通常不會出現的物質軟毛青黴酸，以及「化合物Y」與「化合物Z」。

之後的分析結果顯示，「化合物Y」與「化合物Z」是紅麴裡面含有的抗膽固醇藥物「羅瓦斯達汀」（Lovastatin）變化之後生成的，並不會引發腎臟疾病。