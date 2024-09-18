快訊

郭富城來了！旋風抵台秀肌帥成這樣 最想這一味

中國大陸「蠟瓶糖」之亂 來源竟然是美國發明

監獄、山豬騎士訓練所？全台多校名稱遭亂搞 新北2校怒喊告

日本小林製藥紅麴案 官方認定肇因是「軟毛青黴酸」

中央社／ 東京18日綜合外電報導
日本小林製藥。法新社資料照
日本小林製藥。法新社資料照

關於有消費者服用日本小林製藥紅麴成分的保健食品後健康出問題，日本政府厚生勞動省（簡稱厚勞省）今天宣布，已經查明「軟毛青黴酸」（Puberulic Acid）是肇因。

小林製藥3月22日稱旗下含有紅麴成分的保健食品恐會導致腎臟疾病，自行回收3款產品。參與調查健康受損案例的日本腎臟學會曾經指出，許多患者出現「范康尼氏症候群」（Fanconi syndrome），症狀包含腎臟中的腎小管功能衰弱。

而厚勞省等單位過去一段時間持續調查原因，產品原料之前已經被驗出含有會引發腎功能障礙的軟毛青黴酸之外，還有另外2種化合物。

日本每日放送（MBS）報導，厚勞省等單位今天召開線上記者會說明，「經過動物實驗證實，其他種化合物不會引發腎功能障礙，並從軟毛青黴酸會造成腎功能障礙這點來判斷，強烈推定這次引發腎功能障礙的原因是軟毛青黴酸」。

朝日電視台報導，厚勞省等單位之前在出現健康受損案例的紅麴原料中，驗出具有毒性且通常不會出現的物質軟毛青黴酸，以及「化合物Y」與「化合物Z」。

之後的分析結果顯示，「化合物Y」與「化合物Z」是紅麴裡面含有的抗膽固醇藥物「羅瓦斯達汀」（Lovastatin）變化之後生成的，並不會引發腎臟疾病。

小林製藥 日本 紅麴 腎臟 食安

延伸閱讀

國發會海外首個新創基地在日本東京 正式啟用

日本北海道觀光船20死事件 船公司老闆被補

日本最美吊橋聯外道路落石 觀光客等28人暫受困

九一八事件紀念日陸再發生襲擊日本人事件 一男童上學途中遇襲

相關新聞

俄軍機艦阿拉斯加附近活動頻繁 美軍增援阿留申群島

由於最近俄羅斯軍機和軍艦頻繁逼近美國領土阿拉斯加州，美國軍方已將100多名士兵和移動火箭發射器部署在阿拉斯加州西部阿留申...

日本小林製藥紅麴案 官方認定肇因是「軟毛青黴酸」

關於有消費者服用日本小林製藥含紅麴成分的保健食品後健康出問題，日本政府厚生勞動省（簡稱厚勞省）今天宣布，已經查明「軟毛青...

葡萄牙野火延燒數日釀7死 警消與50場大火搏鬥3人殉職

葡萄牙數以千計消防員今天在各地與50場野火搏鬥，猛烈火勢已造成7人喪生，包括今天殉職的3名消防員；而野火最近幾天燒毀的面...

風暴波瑞斯肆虐中歐 死亡人數攀升至22人

當局今天表示，風暴波瑞斯（Storm Boris）在中歐多國引發極端天氣和洪水，死亡人數現已攀升至22人，波蘭和奧地利分...

巴西陷歷史性乾旱 亞馬遜流域水位降至歷史低點

有紀錄以來最嚴重乾旱使得亞馬遜河（Amazon）流域的河流水位降至歷史低點，有些以前可通航的河床如今已經乾涸

趕在消失前最後一瞥 「末日旅遊」卻讓遊客陷入危險

「末日旅遊」（last chance tourism）正盛，它指的是觀光客趕在著名景點因環境或氣候因素消失之前去遊覽，例如有越來越多遊客去探索正在消失的冰川和冰洞。不過，今年8月冰島著名的藍冰洞坍塌，造成美國遊客一死一傷，冰島在地旅遊業者表示，當地旅行社過去只有在冬天才會推出藍冰洞行程，但國際大旅行社堅稱夏天冰洞也安全，大推夏天行程，最終卻釀成悲劇。這種把握最後機會的「末日旅遊」有什麼潛在危機？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。