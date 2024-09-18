德國之聲客座評論／金融制裁有用？一文看中俄與西方的「貓鼠博弈」

（德國之聲中文網）眾所周知，俄羅斯自2022年二月以來發動的入侵烏克蘭戰爭，是違背國際法的。以美國為首的西方國家為了阻止俄羅斯進行這場戰爭，採取號稱史上最為廣泛的制裁措施，其中一個很重要的方面，就是金融。而莫斯科和北京正在不斷尋找對策。金磚支付體系就是一例。

烏克蘭戰爭剛爆發，美國就宣布禁止俄羅斯利用SWIFT國際結算系統來進行貿易，從而加大了俄羅斯獲得軍用或軍民兩用的物資，並通過貿易來增強自己戰爭能力的難度。但華盛頓似乎沒意料到，由於大陸的領導人習近平把普亭看成是自己的朋友，同時又把西方的制裁看成自己進入俄國市場、廉價購買俄國能源的最好機會，所以北京不顧美國在金融方面對俄羅斯的制裁，決定用本幣即人民幣和盧布作為支付手段回避制裁。由於北京全力合作，俄中貿易額自烏克蘭戰爭開始，一下子飆漲到了連俄中雙方都驚奇的程度。但這個狂熱期自今年始，便開始冷卻。這裡到底是什麼原因呢？

習近平的「既要…又要…」原則

首先，要看到，由於新冠清零政策結束後，大陸經濟不景氣，而習近平又沒有能力對經濟來個妙手回春。於是不得不硬著頭皮，在西方國家面前表現一點善意。這就是所謂的「既要…又要…」哲學：既要支持普亭，跟他一起建立對抗西方的另外一個世界秩序，又要使自己在現有的世界秩序下能利用西方的市場、技術和資本。

以美國為首的西方國家的制裁措施，隨著時間的推移變得越來越有針對性，從而也就更顯有效性。一開始，俄羅斯雖被禁用SWIFT體系。但靠著幾個所謂友好國家的合作，效果並不明顯。於是，美國一方面對俄羅斯採取更嚴厲的措施，即將莫斯科交易所（MOEX）列入美國財政部外國資產控制辦公室(Office of Foreign Assets Control)的制裁名單，使俄羅斯在國際貿易和外匯儲備中進一步依賴人民幣。這也使得俄羅斯經濟更容易受到大陸貨幣政策和匯率調整的影響。

另一方面，在去年12月，警告所有跟俄羅斯有貿易的國家（大陸，印度、土耳其），特別是大陸，一旦這些國家的銀行被發現參與軍民兩用甚至軍用物資的貿易，就要對其實行二級制裁。這是大陸銀行首次受到美國的警告。於是，大陸的大銀行不得不紛紛止步，開始拒絕或限制俄羅斯的人民幣結算與付款。

「燒錢銀行」的曇花一現

但暗地裡，中俄雙方則約定，把以前由大陸大銀行從事的轉帳支付業務轉讓給那些靠近俄羅斯邊境地區的小銀行來處理。這些銀行也就是所謂「燒錢銀行」。其運營模式是，一旦它們被指定為美國制裁的利益實體，它們可以直接關閉業務，使用另一家銀行。「燒錢銀行」可以是現有的銀行，也可以是為逃避制裁而專門設立的銀行。這些銀行的一個共同點是，它們與更大的國際金融體系的互動或聯繫有限，以避免受到制裁。問題在於，即便它們似乎不從事跟俄羅斯以外的國家的國際業務，但它們多少也得跟大陸的大銀行要打交道。

正當中俄都在喜慶這個小把戲成功的時候，今年六月，美國則更明確地告知大陸的大型國有銀行，它們依然面臨二級制裁的可能性，尤其是如果這些銀行與這些小型銀行保持著合作關係的話。於是乎，大陸銀行通知所有銀行，中止跟俄羅斯的支付業務。當然，即便這樣，還是個別小銀行抱有僥幸心理，繼續為中俄貿易服務。這就是為什麼說，目前98%的大陸銀行今年春夏季期間，中止了接受從俄羅斯匯來的人民幣，剩下的2%就是這些小銀行。有消息稱，美國當局正在編制一份他們了解的、參與中俄貿易支付業務的大陸小型銀行名單，可以提交給大陸當局，試圖讓他們採取行動。

總之，儘管制裁的漏洞依然存在，如有的銀行在做帳時，更改公司名稱、貨物目的地或船只名稱和編號，以達到逃避制裁的目的。但有一點時肯定的，中俄貿易的銀行轉帳的成本大大提高，而且成功率也在變得比以往更小。

但是，這場貓捉老鼠的游戲遠沒有完。譬如說，中俄雙方目前正在策劃成立俄中銀行。理論上，同一組織的分支機構在俄羅斯和大陸的領土上運作，結算銀行可將對第三方訊息隱藏起來

更重要的是，西方更應該意識到，普亭和習近平是下定決心，建立一個不同於現有的世界秩序，而其中重要的一方面便是金融體系。尤其是俄羅斯，自從發動對烏克蘭的侵略戰爭以來，深感自己的貿易處處受束縛。那麼一個獨立於現有的國際金融體系外的支付系統對俄羅斯來說變得更為急迫。

建立一個反美金融體系

烏克蘭戰爭爆發後，俄羅斯便在設計一個金磚國家間國家支付系統。早在去年南非金磚峰會上，金磚支付系統就已成為一個重要議題。從大範圍來說，就是金磚國家想借此尋找出國際貿易中有別於美元體系的替代方案。具體地來說，就是幫助莫斯科適應制裁風險的一種工具。俄羅斯更希望的是，建立金磚國家統一貨幣或結算單位，但莫斯科的精英們知道，這似乎不現實。而比較現實的是，建立一個小範圍獨立的和抵御制裁壓力的支付和結算機制。今年6月俄羅斯財政部副部長對該國媒體《消息報》表示，今年將推出一個叫「金磚之橋」的本幣結算平台，本幣以數字盧布、人民幣、裡亞爾為主體，該系統將允許成員國直接轉帳匯款，從而減少西方制裁對支付的影響。作為今年輪值主席國的俄羅斯，莫斯科已決定在今年10月喀山金磚峰會舉辦前，拿出先前所說的那套金磚國家支付系統方案。

值得注意的是，印度也是作為金磚國家中的一個有分量的國家，為什麼俄羅斯第一方案裡沒有印度的盧比呢？這裡還有個小插曲。當莫斯科在「徵求」印度的意見時，莫迪說，印度必須在國際貿易方面堅持自由原則。同時，金磚集團應該允許成員國用人民幣以外的貨幣作為支付手段。莫迪的話當然不會讓北京感到高興，這分明是對今年即將在俄羅斯召開的峰會的「砸場」。而且北京心裡明白，中印的矛盾也直接影響了普亭和習近平建立一個不同於西方的世界秩序的努力。

天生不足

今年7月7日，俄羅斯駐華大使在北京出席第十二屆世界和平論壇時，就在歡呼：「我們正在離開美元主導的空間。」應該說，他顯然還是高興的太早了一點。可以想象，推出一個初具規模的小型的金磚支付體系是無可置疑的。但是，它的運作是否會像普亭和習近平想象那樣，大可存疑。普亭想的是逃避制裁，習近平想的讓人民幣國際化，同時，兩人都想把此體系作為連接各個傾向威權制度國家的紐帶。但別忘了，俄羅斯的戰爭經濟到底能持久多長時間，大陸下滑的經濟和官方在金融非開放政策造成的人民幣非流通性，是否能使所謂的金磚支付系統得到持久發展，還是個大問號。

當然，有一點也是不容否認的，不少國家為了減低支付成本，脫離美元而採用本幣支付，這是個趨勢。而這個趨勢發展的多快，就看西方各國的經濟是否像以往那樣，繼續保持自己的主導地位。

本文作者張俊華為徳籍華人政治學者，在德國生活三十余年。他曾就讀於德國法蘭克福大學，並獲得哲學博士學位。此後曾執教於柏林自由大學等高校。現為法國Ecole Universitaire de Management和烏克蘭基輔的美國大學任客座教授。

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