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葡萄牙野火延燒數日釀7死 警消與50場大火搏鬥3人殉職

中央社／ 葡萄牙阿格達17日綜合外電報導
葡萄牙數以千計消防員今天在各地與50場野火搏鬥，猛烈火勢已造成7人喪生。 法新社
葡萄牙數以千計消防員今天在各地與50場野火搏鬥，猛烈火勢已造成7人喪生。 法新社

葡萄牙數以千計消防員今天在各地與50場野火搏鬥，猛烈火勢已造成7人喪生，包括今天殉職的3名消防員；而野火最近幾天燒毀的面積比整個夏季的總和還多。

根據民防部門報告，悶熱中強風吹襲，助長了火勢，最大的3場火災集中在北部阿威羅（Aveiro）地區，至16日晚間已燒毀約1萬公頃的土地。

民防部門表示，今天有3名消防員殉職，當時他們的車輛被困在火場中，與火災有關的喪生人數增至7人，另有約50人受傷。

葡萄牙全境今天共有50起火災，當局動員逾4500名消防員、車輛逾千，以及約20架飛機與大火搏鬥。自14日下午起發布的警報，將持續至19日晚。

葡萄牙總理蒙特內哥羅（Luis Montenegro）16日晚間示警：「未來幾天我們將面臨非常困難的時期。」他因火災取消了今天所有活動。

殉職 消防員 火災 葡萄牙

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