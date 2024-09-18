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風暴波瑞斯肆虐中歐 死亡人數攀升至22人
當局今天表示，風暴波瑞斯（Storm Boris）在中歐多國引發極端天氣和洪水，死亡人數現已攀升至22人，波蘭和奧地利分別新增3死和1死。
法新社報導，波瑞斯風暴上週挾帶強風豪雨，侵襲奧地利、捷克、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞和斯洛伐克大片地區。
波蘭南部的奧坡（Opole）和西部弗羅茨瓦夫（Wroclaw）洪水來勢洶洶，人們擔心堤防決堤。
波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）今天宣布提供國內受災民眾額外的政府援助，援助總額達到20億茲羅提（5.2億美元，約新台幣166億元）。
波蘭警方今天表示，又有3人死於波瑞斯風災，全國死亡人數攀升到7人。
奧地利今天也傳出新增一名罹難者，警方發言人告訴法新社，一名81歲老婦成為國內死於這次洪災的第5名受害者。
根據最新統計，波瑞斯在羅馬尼亞造成7死，捷克3死。
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