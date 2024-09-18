巴西陷歷史性乾旱 亞馬遜流域水位降至歷史低點

有紀錄以來最嚴重乾旱使得亞馬遜河（Amazon）流域的河流水位降至歷史低點，有些以前可通航的河床如今已經乾涸。

路透社報導，在與哥倫比亞接壤的巴西小鎮塔巴廷加（Tabatinga），亞馬遜河主要支流之一索里蒙河（Solimoes）水位已降至有史以來最低水準。亞馬遜河發源於秘魯安第斯（Andes）山脈。

路透社記者日前飛越特費河（Tefé River）上空時，看見索里蒙河這條支流的下游已乾涸見底。

去年發生的乾旱，導致200多隻淡水海豚在附近的特費湖（Lake Tefé）暴斃，特費湖如今也乾涸，這些瀕臨絕種的粉紅色哺乳動物一處最喜愛的棲息地已不復存在。

綠色和平（Greenpeace）巴西分部發言人巴蒂斯塔（Romulo Batista）說：「我們正在經歷關鍵的一年。」他指著已成沙堆的索里蒙河支流河床說：「今年，有幾個月打破了去年的紀錄。」

連續第2年的嚴重乾旱，導致巴西大部分植被乾枯，並在南美洲國家引發野火，讓多座城市籠罩在濃煙之中。

巴蒂斯塔補充說：「氣候變遷不再是未來10年或20年才要開始擔心的事情。它正在發生，而且威力比我們預期要大得多。」

測量結果顯示，位於塔巴廷加的索里蒙河水位比9月上半測得的平均值低了4.25公尺。

特費河水位則比去年同期的兩週平均低了2.92公尺，預計還會進一步降至歷史最低水準。

在亞馬遜最大城市瑪瑙斯（Manaus），黑河（RioNegro）水位正接近去年10月創下的歷史最低點。索里蒙河在瑪瑙斯與黑河匯流成亞馬遜河。

原住民領袖坎貝巴（Kambeba）說：「我們在去年10月面臨這種情況，今年的乾旱又更嚴重了。」