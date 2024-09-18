伊朗駐黎巴嫩大使傷勢慘！受呼叫器爆炸波及 1眼失明1眼重傷
黎巴嫩真主黨當地時間17日驚傳大批無線電呼叫器集體爆炸，造成數千人傷亡，傷者包含伊朗駐黎巴嫩大使亞曼尼（Mojtaba Amani），紐約時報報導，亞曼尼傷勢嚴重，1隻眼睛失明、另1隻眼睛受重傷。
伊朗革命衛隊成員向媒體表示，亞曼尼的傷勢比最初報導的還嚴重，他將被送往德黑蘭接受治療。
社群媒體上的影片顯示，呼叫器集體爆炸後，亞曼尼在黎巴嫩一條街道上，眼睛纏著繃帶，襯衫前部有血跡。初步媒體報導指，亞曼尼整體狀況良好，只是表皮受傷。
伊朗外長在與黎巴嫩外長的通話中譴責此次襲擊事件，稱如果有需要，伊朗已準備好將大使和其他傷者送往伊朗接受治療。
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