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NHK：共軍遼寧艦首度進入日本鄰接區

中央社／ 東京18日綜合外電報導
大陸解放海軍遼寧艦與與那國島附近一度進入日本毗連區，為史上首次。圖為遼寧艦等解放軍艦組成的編隊，在西太平洋操演。路透
大陸解放海軍遼寧艦與與那國島附近一度進入日本毗連區，為史上首次。圖為遼寧艦等解放軍艦組成的編隊，在西太平洋操演。路透

日本放送協會（NHK）報導，中國海軍航空母艦遼寧號今天凌晨在日本沖繩縣與那國島與西表島間航行，一度進入日本領海外側的鄰接區，這是中國航艦首度進入日本鄰接區。

NHK的消息來源是數名相關人士。鄰接區是與領海相連的外側海域，在國際法上雖然允許外國船舶航行，但也明定沿岸國可採取必要措施，防止在領海內發生的違法行為。

遼寧艦過去曾進入沖繩南方太平洋，不斷進行艦載機起降訓練。日本政府防衛省在分析遼寧艦此次航行目的同時，持續保持警戒與監視。

NHK報導也引用中華民國國防部新聞稿指出，中共遼寧號航空母艦編隊今天凌晨航經台灣東北海域，續向日本與那國島東南航行。

國防部強調，國軍對於上述敵情動態，均運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

NHK 國防部 日本

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