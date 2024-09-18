大馬出現M痘確診病例 患者無出國史病情穩定

「末日旅遊」（last chance tourism）正盛，它指的是觀光客趕在著名景點因環境或氣候因素消失之前去遊覽，例如有越來越多遊客去探索正在消失的冰川和冰洞。不過，今年8月冰島著名的藍冰洞坍塌，造成美國遊客一死一傷，冰島在地旅遊業者表示，當地旅行社過去只有在冬天才會推出藍冰洞行程，但國際大旅行社堅稱夏天冰洞也安全，大推夏天行程，最終卻釀成悲劇。這種把握最後機會的「末日旅遊」有什麼潛在危機？

2024-09-18 11:30