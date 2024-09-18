快訊

更新注意！iPad Pro陷iPadOS 18升級「死機變磚」災情 網曝蘋果直營店即刻救援

爆炸呼叫器台灣製造？業主否認，但網友瘋狂洗版「消滅真主黨」

京華城建照疑先上車後補票 簡舒培秀證據：建管處9月就核准

大馬出現M痘確診病例 患者無出國史病情穩定

中央社／ 吉隆坡18日專電

M痘疫情延燒，馬來西亞衛生總監穆罕默德拉茲證實，大馬今年出現首例M痘第二分支（Clade II）病毒確診病例，患者病發前21天內沒有出國史，目前病情穩定。

世界衛生組織（WHO）8月14日宣布，在非洲升溫的M痘（Mpox，舊稱猴痘）疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。

馬來西亞官方新聞社馬新社（Bernama）等媒體報導，穆罕默德拉茲（Muhammad Radzi Abu Hassan）發布公告指出，衛生部迄今接獲58起疑似M痘病例報告，其中一例經檢測後於16日證實為M痘第二分支病毒確診病例。

他表示，確診病例是大馬男子，這名患者於11日有發燒、喉嚨痛與咳嗽等症狀，發燒後於12日出現皮疹。這名病患於病發前21天內沒有出國史，目前病情穩定並處於隔離狀態。

另外，衛生部也追蹤這名病患的所有密切接觸者，依照標準作業程序監控患者的健康情形。

穆罕默德拉茲說，衛生部於8月16日在「國家危機準備與應變中心」（CPRC）啟動M痘行動中心，持續監控M痘疫情，準備應變措施。

他呼籲民眾做好自我健康管理，提高防範意識。

警方為遏阻M痘病例進入大馬，除強化對包括吉隆坡國際機場的兩個航站，以及位於柔佛州新山的蘇丹依斯干達大廈與蘇丹阿布峇卡大廈關卡檢測監控外，也要求對151個檢查哨站嚴查俗稱透過「老鼠路」（Rat Lanes）的非法入境。

M痘 馬來西亞

延伸閱讀

貝碧佳強風 陸第一高樓上海中心大廈「阻尼器」動了

大馬收容所疑涉兒少性虐 首相安華要求儘速調查

騰訊總部大廈深夜上演「活春宮」 會議室外引同事陣陣驚呼

大馬收容所爆性虐400兒少 警逮171嫌

相關新聞

COP29議題 不談化石燃料

距離2024年聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29）不到兩個月，各國致力提高氣候融資目標之際，主辦國亞塞...

趕在消失前最後一瞥 「末日旅遊」卻讓遊客陷入危險

「末日旅遊」（last chance tourism）正盛，它指的是觀光客趕在著名景點因環境或氣候因素消失之前去遊覽，例如有越來越多遊客去探索正在消失的冰川和冰洞。不過，今年8月冰島著名的藍冰洞坍塌，造成美國遊客一死一傷，冰島在地旅遊業者表示，當地旅行社過去只有在冬天才會推出藍冰洞行程，但國際大旅行社堅稱夏天冰洞也安全，大推夏天行程，最終卻釀成悲劇。這種把握最後機會的「末日旅遊」有什麼潛在危機？

歐盟首任國防執委庫比柳斯 矢言力挺烏克蘭

歐盟執委會主席范德賴恩今天提名任命立陶宛前總理庫比柳斯為歐盟首任國防執委，在面臨來自俄羅斯威脅之際，該職位被視為歐盟重整...

秘魯觀光巴士山路出車禍31傷 含1名台灣旅客

秘魯1輛載著外國觀光客的巴士於當地時間9月16日，在世界遺產馬丘比丘（Machu Picchu）附近的山路發生車禍，導致...

又來了！北韓再向東發射數枚飛彈 墜落日本海域之外

韓聯社報導，南韓聯合參謀本部稍早表示，北韓於18日上午朝向東方發射數枚短程彈道飛彈，目前仍針對詳細數據進行分析，而此舉也...

子女教育費「幾歲」是最佳投入點？ 諾貝爾得主給答案

別讓孩子輸起跑線上，這句老生常談同樣適用於家長對子女教育基金的配置時機。傳統上，父母在子女小時候努力存錢，以便攻讀高中大學甚至留學深造，但專家卻提醒，時機已經太晚。錢要花在刀口上，子女幾歲時是家長投入教育基金的最佳時機？諾貝爾經濟學獎得主歷經40年實證研究的結論，大大顛覆傳統認知。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。