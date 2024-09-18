大馬出現M痘確診病例 患者無出國史病情穩定
M痘疫情延燒，馬來西亞衛生總監穆罕默德拉茲證實，大馬今年出現首例M痘第二分支（Clade II）病毒確診病例，患者病發前21天內沒有出國史，目前病情穩定。
世界衛生組織（WHO）8月14日宣布，在非洲升溫的M痘（Mpox，舊稱猴痘）疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。
馬來西亞官方新聞社馬新社（Bernama）等媒體報導，穆罕默德拉茲（Muhammad Radzi Abu Hassan）發布公告指出，衛生部迄今接獲58起疑似M痘病例報告，其中一例經檢測後於16日證實為M痘第二分支病毒確診病例。
他表示，確診病例是大馬男子，這名患者於11日有發燒、喉嚨痛與咳嗽等症狀，發燒後於12日出現皮疹。這名病患於病發前21天內沒有出國史，目前病情穩定並處於隔離狀態。
另外，衛生部也追蹤這名病患的所有密切接觸者，依照標準作業程序監控患者的健康情形。
穆罕默德拉茲說，衛生部於8月16日在「國家危機準備與應變中心」（CPRC）啟動M痘行動中心，持續監控M痘疫情，準備應變措施。
他呼籲民眾做好自我健康管理，提高防範意識。
警方為遏阻M痘病例進入大馬，除強化對包括吉隆坡國際機場的兩個航站，以及位於柔佛州新山的蘇丹依斯干達大廈與蘇丹阿布峇卡大廈關卡檢測監控外，也要求對151個檢查哨站嚴查俗稱透過「老鼠路」（Rat Lanes）的非法入境。
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