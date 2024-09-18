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歐盟首任國防執委庫比柳斯 矢言力挺烏克蘭

中央社／ 史特拉斯堡17日綜合外電報導
歐盟執委會主席范德賴恩提名任命立陶宛前總理庫比柳斯（圖）為歐盟首任國防執委。 歐新社
歐盟執委會主席范德賴恩提名任命立陶宛前總理庫比柳斯（圖）為歐盟首任國防執委。 歐新社

歐盟執委會主席范德賴恩今天提名任命立陶宛前總理庫比柳斯為歐盟首任國防執委，在面臨來自俄羅斯威脅之際，該職位被視為歐盟重整軍備野心的核心。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在位於史特拉斯堡的歐洲議會對記者表示，擔任國防和太空執委的庫比柳斯（Andrius Kubilius）「將致力於發展歐洲國防聯盟，並增加我們對工業能力的投資」。

在面對俄烏戰爭，范德賴恩承諾任命一名國防執委，作為新高層團隊的關鍵組成部分。儘管國防執委最初被視為歐盟雄心勃勃的核心，但外界對這一職位實際擁有多大權力存疑。

庫比柳斯曾任兩屆立陶宛總理，自2019年以來擔任歐洲議會議員，他一向發聲力挺烏克蘭擊退俄羅斯入侵，也是對俄國和中國的著名鷹派人士。

在新內閣名單出爐後，庫比柳斯表示，隨著俄國急於重整軍備，歐盟需要採取「新的大膽步驟」來籌集支持國防工業所需的巨額資金。

他說，這應該包括考慮是否需要透過發行聯合「國防債券」等其他可能選項，來籌措資金。他還說：「我們沒有餘裕花大把時間，卻看不到任何進展。」

另外，有文件顯示，歐盟執委會希望設立一項基金來支持戰略計畫，幫助其在新技術領域競爭，特別是與中國和美國的競爭。

歐盟 烏克蘭 立陶宛

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