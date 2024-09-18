秘魯觀光巴士山路出車禍31傷 含1名台灣旅客
秘魯1輛載著外國觀光客的巴士於當地時間9月16日，在世界遺產馬丘比丘（Machu Picchu）附近的山路發生車禍，導致31人受傷。駐秘魯日本大使館證實，傷者包含1名台灣人。
日本「時事通信社」報導，根據秘魯警方說明，包含駕駛在內共31人受傷。警方原先宣布傷者包含2名日本人，不過駐秘魯日本大使館後來確認，這2人分別為中國旅客與台灣旅客。
秘魯警方表示，這輛巴士原定開往作為觀光據點的村落，沿途必經彎道很多的山路，而這輛巴士在行駛途中，偏離車道並從斜坡上摔下來。事發現場當時大霧瀰漫，能見度相當低，路上還散落著落石。
根據秘魯警方公布的事故照片，這輛事故車以車頭朝下的方向從一處山路，滑落到另一處山路，車頭左前方嚴重受損。警方正在調查事故原因。
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