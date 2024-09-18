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又來了！北韓再向東發射數枚飛彈 墜落日本海域之外
韓聯社報導，南韓聯合參謀本部稍早表示，北韓於18日上午朝向東方發射數枚短程彈道飛彈，目前仍針對詳細數據進行分析，而此舉也加劇繼上周罕見披露濃縮鈾設施而已經升高的緊張局勢。
南韓聯合參謀本部表示，於18日上午6時50分偵測到平壤以北平安南道（South Phyongan Province）的价川市（Kaechon）地區發射，但並未提供包括具體數量的更多細節。
日本放送協會則報導，引述多名政府關係人士說法，指出日本防衛省、海上保安廳於18日上午6時57分發布新聞稿，指北韓再度向東方海域發射彈道飛彈，推測已經墜落在日本專屬經濟海域（EEZ）之外。
北韓官媒甫於13日公開其最高領導人金正恩視察濃縮鈾製造工廠，濃縮鈾用於生產核武器，而北韓軍方也曾於12日發射多枚短程彈道飛彈，推測為超大型放射砲。
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