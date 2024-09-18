約旦軍機於比利時墜毀 機上2人重傷送醫

布魯塞爾當局表示，1架小型約旦軍機今天在國內墜毀，機上2人傷勢嚴重已送醫治療。這架軍機原訂參加比利時本週末舉辦的國際航空展。

法新社報導，比利時聯邦檢察官辦公室發布聲明說，機上2人傷勢嚴重已送醫治療，並且已對這架軍機的「緊急降落」行動展開調查。

知悉調查情況的人士指出，機上2人都是約旦公民，目前暫無生命危險。

這架約旦軍機昨天晚間在比利時南部城市維爾頓（Virton）的布雷德村（Bleid）附近一片草地墜毀，事故發生原因尚不清楚。