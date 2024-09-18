約旦軍機於比利時墜毀 機上2人重傷送醫
布魯塞爾當局表示，1架小型約旦軍機今天在國內墜毀，機上2人傷勢嚴重已送醫治療。這架軍機原訂參加比利時本週末舉辦的國際航空展。
法新社報導，比利時聯邦檢察官辦公室發布聲明說，機上2人傷勢嚴重已送醫治療，並且已對這架軍機的「緊急降落」行動展開調查。
知悉調查情況的人士指出，機上2人都是約旦公民，目前暫無生命危險。
這架約旦軍機昨天晚間在比利時南部城市維爾頓（Virton）的布雷德村（Bleid）附近一片草地墜毀，事故發生原因尚不清楚。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言