COP29議題 不談化石燃料

距離2024年聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29）不到兩個月，各國致力提高氣候融資目標之際，主辦國亞塞拜然17日公布會議預期目標，聚焦於能源儲存、減排甲烷和戰爭，卻獨缺關於化石燃料的議題。

英國金融時報（FT）報導，亞塞拜然預定11月於首都巴庫舉行的COP29氣候峰會提出的全球倡議與承諾「行動議程」包含：將全球能源儲存容量提高到2022年水準的六倍至1,500百萬瓩（GW）、擴大投資電網，並減少來自有機廢棄物的甲烷排放，也將在會議中呼籲各國對觀光和水資源採取行動。

然而，以上議題卻不包含在全球能源系統中淘汰化石燃料的相關計畫。該議題是去年杜拜COP28會議近200個成員國達成的指標性共識。聯合國當時將其稱之為「化石燃料時代結束的開端」。

對各國代表而言，今年氣候會議最棘手的議題之一將是氣候融資，意即如何動員富裕國家撥款，協助貧窮國家因應氣候變遷。

針對新設置的「氣候融資行動基金」（Climate Finance Action Fund），亞塞拜然近期將宣布其投入的金額。這個目標10億美元的基金，是由化石燃料生產國與企業合資，針對本身的原油、天然氣和煤炭產量，自願性投入相對應的金額。

COP29主席、亞塞拜然生態與天然資源部長巴巴耶夫在17日寫給成員國和其他相關組織的信件中表引述12世紀波斯詩人內札米（Nizami Ganjavi）說，除非人與自然間存在「和諧與互許」，「人類將自我毀滅」。

巴巴耶夫提議各國設定目標，減少由廢棄物和食物系統產生的甲烷。但根據聯合國，廢棄物僅是甲烷第三大來源，排在能源和農業部門之後。

COP29也將在美國總統大選僅數日之後。若川普當選，他有可能讓美國這個全球最大經濟體、第二大汙染國，再次退出巴黎協議的相關承諾，延遲採取對抗氣候變遷的行動。