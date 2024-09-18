嚇阻中國 美軍擬推廉價反艦武器

路透報導，美國正累積大批易於製造的廉價反艦武器，作為在印太地區嚇阻中國大陸、讓美軍做好準備的行動一環。

報導說，一名不願具名的飛彈產業執行長說，俄羅斯侵略烏克蘭，促使美國思考一套「多又便宜」的新哲學，即備妥大量相對便宜的武器。

澳洲戰略政策研究所資深分析師葛蘭姆說，「對中國向來的做法，這是很自然的回擊」，他指的是大陸船艦和傳統彈道飛彈，包括用於攻擊船隻的飛彈。

美國一直在加強測試QUICKSINK（快沉）武器，這種價格不貴又可大量製造的炸彈，附有便宜的定位系統和能追蹤動態物體的尋標器。美國空軍上月在墨西哥灣的測試中，用Ｂ-二匿蹤轟炸機以快沉武器打擊靶艦。

專家們認為，大陸在反艦飛彈數量上仍占大幅優勢，可部署於本土。但美國提高快沉武器產量，可讓大陸約三百七十艘戰艦在未來衝突中面臨更大風險，進一步縮小兩國間的差距。

還在研發中的快沉武器是由航太科技公司波音製造，尋標器則來自英國航太系統公司。快沉武器可用於數十萬套聯合定向攻擊炸彈，由美國或盟國戰機投放，花少許費用就可將不具導引功能的九百公斤炸彈變成導引武器。

一名不願具名的業界主管說，美軍印太司令部認為數以千計「多又便宜」的快沉武器瞄準目標，將可擊潰中方船艦防禦力。

在假想情況中，美軍會利用長程反艦飛彈或「標準六型」飛彈打擊中方軍艦和雷達，然後用快沉武器等便宜武器加以轟炸。