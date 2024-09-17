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兩韓邊境「板門店」旅遊中斷9個月 南韓政府考慮重啟

中央社／ 首爾17日專電
朝鮮半島板門店非軍事區的北韓軍人用望遠鏡監看南韓哨兵。圖／美聯社
朝鮮半島板門店非軍事區的北韓軍人用望遠鏡監看南韓哨兵。圖／美聯社

受到美國士兵越界進入北韓、兩韓關係緊張升溫等因素影響，開放一般民眾參觀兩韓邊境板門店的旅遊行程中斷至今約9個月，南韓政府近日開始考慮重啟。

韓聯社引述南韓政府官員說法報導，統一部等相關部會正在考慮重啟板門店參訪行程，會以國民安全為最優先考量，與聯合國盟軍指揮部（United NationsCommand）等相關機構商議合適重啟時程。

聯合國盟軍指揮部副司令麥考利（Derek Macaulay）日前接受韓聯社訪問時也曾表示支持重新開放板門店。他當時說，「強調仍能前往板門店旅遊很重要」，表示會與當地政府合作，尋求能讓更多旅客造訪板門店的方法。

1950年爆發的韓戰由美國為首的「聯合國」軍對抗「中國—北韓」軍，並於3年後在板門店簽署停戰協定，位於兩韓軍事分界線上的板門店設有南、北韓各自的聯絡辦事處及會議廳，兩韓重要外交會面也會在此舉行。

作為兩韓共同警備區，板門店戒備森嚴，一般民眾可透過事先申請，跟著旅行團前往參訪。但在去年7月發生美國二等兵金恩（Travis T. King）未經許可越界進入北韓後，板門店旅遊曾一度中斷，直到同年11月恢復成每週開放12梯次參訪。

然而就在板門店參訪重啟一週後，隨著北韓挑釁動作頻頻，並單方面聲稱全面撕毀919兩韓軍事協議後，板門店一帶駐守人員恢復武裝，板門店再次暫停向一般民眾開放，至今約9個月。

北韓 南韓 板門店

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