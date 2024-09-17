比爾蓋茲：兒童營養不良因氣候變遷而惡化

如今是慈善家的微軟共同創辦人比爾蓋茲表示，營養不良是全球最嚴重的兒童健康危機，而氣候變遷只會造成情況更惡化。

路透社報導，「比爾暨梅琳達蓋茲基金會」（Billand Melinda Gates Foundation）今天發表報告指出，從今起至2050年，由於氣候變遷，約莫4000萬孩童將成長遲緩，約莫2800萬將遭受消耗性營養不良（wasting）的折磨。消耗性營養不良是最嚴重又不可逆的營養不良型態。

蓋茲上週接受路透社的線上訪問表示：「總而言之，除非你在母胎和嬰幼兒階段攝取適當的營養，否則你永遠無法彌補這段差距。」他的說法指兒童身心狀況將因營養不良而產生缺陷，兒童無法攝取足夠適當的營養，也更易於罹患麻疹、瘧疾並早夭。

他說：「約莫9成的氣候變遷負面影響源自於糧食系統，多年來，由於乾旱或豪雨，農作物根本就歉收。」

比爾暨梅琳達蓋茲基金會即將發表年度「守門員報告」（Goalkeepers report）前，蓋茲發表上述談話。聯合國「永續發展目標」（Sustainable DevelopmentGoals, SDGs）致力於減貧與改善健康，守門員報告追蹤SDGs的進展。

世界衛生組織（WHO）去年估計，分別有1億4800萬和4500萬個兒童，遭受生長遲緩和消耗性營養不良。

蓋茲呼籲為營養挹注更多資金，尤其是透過「聯合國兒童基金會」（UNICEF）主導、為統籌捐款而設立的新平台「兒童營養基金」（Child NutritionFund），同時也得執行更多研究。但他說，不應為此而挪用其他行之有效，像是常規兒童疫苗接種等倡議的資金。