歐盟推動無菸環境 延伸至戶外活動場所公車站等

歐盟執委會今向成員國倡議擴大無菸環境政策，特別針對兒少戶外活動的遊樂場、游泳池及公車站、公共建築等地設限排除二手菸，包括電子菸，並提供約新台幣34億元經費協助歐盟國家強化管控。

健康政策是歐洲聯盟（EU）各成員國內政權限，不過歐盟執行委員會（European Commission）基於共同的打擊癌症計畫，向成員國發出建議，鼓勵各國將無菸政策擴大到戶外關鍵地區，以保障兒童、青少年及歐盟民眾免受二手菸影響。

執委會建議的戶外無菸區包括公共遊戲場、運動場、游泳池、遊樂園，以及與健康照護、教育場所、公共建築、服務機構、交通站等相連的戶外空間，並將無菸政策擴及新興產品，例如加熱菸草製品（HTPs）和電子菸這類觸及愈來愈多非常年輕消費者的產品。這類產品的二手菸排放，已被世界衛生組織（WHO）指稱帶來顯著的呼吸道及心血管問題。

為鼓勵成員國配合，歐盟也提出1600萬歐元的直接補助和8000萬歐元的研發經費，合計約新台幣34億元，以促進各國推進無菸政策和防治計畫。

歐盟的「打敗癌症計畫」（Beating Cancer Plan）設定到2040年前創造「無菸世代」，目標是屆時吸菸人口占比低於5%。

執委會指出，菸草是癌症主要風險因素，歐盟、冰島和挪威超過4分之1的癌症致死數來自吸菸，而無菸環境政策則有助於降低死亡、心臟病發作、改善呼吸道健康等。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康