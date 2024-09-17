搭私人飛機被控涉貪 佐科威小兒子主動赴肅貪機構澄清

印尼總統佐科威的小兒子卡桑今天主動赴印尼肅貪委員會（KPK），解釋日前搭私人飛機出國的細節，並表示當時是搭乘朋友的私人飛機到美國，反駁貪污指控。

佐科威（Joko Widodo）的小兒子、印尼團結黨（PSI）主席卡桑（Kaesang Pangarep）8月因搭乘私人飛機出國，遭投訴可能收受不當餽贈，且該奢侈行為也讓民眾感到憤怒。

卡桑今天到雅加達的肅貪委員會，解釋搭私人飛機到美國的細節，他強調，並未收到任何傳票，到肅貪委員會是他自己的決定。

印尼團結黨今天發布新聞稿指出，卡桑表示，雖然他不是政府人員，但仍主動到肅貪委員會，這是作為一名良好公民的行為，並強調「沒有收到肅貪委員會的傳票」。

印尼英文大報「雅加達郵報」（Jakarta Post）報導，肅貪委員會代理主席納瓦維（NawawiPomolango）上週表示，將繼續調查總統家人搭乘私人飛機到國外旅行，可能涉嫌收受不當饋贈的指控。

卡桑8月底遭印尼反貪污協會（MAKI）的協調員博雅明（Boyamin Saiman）和雅加達國立大學（UNJ）講師巴德倫（Ubeidilah Badrun）檢舉，因搭乘豪華私人飛機到美國，可能涉嫌不當餽贈。

另外，佐科威的女婿、棉蘭市市長巴比（BobbyNasution）日前也因搭乘私人飛機遭檢舉，肅貪委員會正在調查中。

肅貪委員會指出，目前正在處理這2件的投訴，並表示，卡桑今天填寫了一份有關收受贈禮的表格，並被要求提供有關事件發生的時序，以及他作為國家官員子女身分的資訊。

肅貪委員會將有30天的時間來處理卡桑的供述，並判斷贈禮是否是國家所有，若確定贈禮屬於國家資產，他就必須支付賠償金。