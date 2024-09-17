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世界氣象組織：臭氧層走上恢復之路 不受火山爆發影響

中央社／ 新加坡17日綜合外電報導
世界氣象組織今天表示，在努力逐步汰除消耗臭氧層的化學品後，全球臭氧層走在長期恢復的道路上。圖／路透
世界氣象組織今天表示，在努力逐步汰除消耗臭氧層的化學品後，全球臭氧層走在長期恢復的道路上。圖／路透

世界氣象組織今天表示，在努力逐步汰除消耗臭氧層的化學品後，儘管南太平洋發生破壞性的火山爆發，全球臭氧層仍然「走在長期恢復的道路上」。

路透社報導，聯合國機構世界氣象組織（WorldMeteorological Organization, WMO）指出，按照目前趨勢，南極上空的臭氧層將在2066年左右恢復到1980年水準；北極上空的臭氧層在2045年、世界其他地區則預計在2040年恢復到1980年水準。

世界氣象組織在年度「臭氧和紫外線公報」中寫道，2022年初東加王國附近的火山爆發，引發大氣水蒸氣含量增加，導致去年南極上空臭氧層短暫加速消耗，但整體損失有限。

臭氧層可以保護地球不受太陽的紫外線輻射傷害，紫外線與皮膚癌和其他健康風險有關。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）透過聲明表示，1989年生效的「蒙特婁保護臭氧層議定書」（Montreal Protocol）同意逐步汰除氟氯碳化物（CFCs）和其他消耗臭氧層的物質。在多邊合作倍受壓力之際，這項議定書的成功「成為希望的有力象徵」。

氟氯碳化物很大程度上已被氫氟碳化物（HFCs）取代，氫氟碳化物不會造成臭氧消耗，卻是一種易導致氣候暖化的溫室氣體。

各國目前正在實施2016年簽署的蒙特婁議定書「基加利修正案」（Kigali Amendment），這項修正案將逐步減少氫氟碳化物生產，可能有助於在2100年前防止全球升溫攝氏0.5度左右。

中國仍是全球最大的氫氟碳化物生產國，目前的產能相當於近20億公噸二氧化碳，其中約1/4用於出口。

北極 南極 臭氧層

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