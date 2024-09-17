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加拿大國會補選執政黨吞敗 總理杜魯道面臨下台壓力

中央社／ 渥太華17日綜合外電報導
加拿大總理杜魯道。圖／路透
加拿大總理杜魯道。圖／路透

加拿大國會下議院補選16日舉行，今天的初步開票結果顯示，執政的「自由黨」輸掉了原本十拿九穩的蒙特婁市關鍵選區，如今總理杜魯道恐將面臨更大的下台壓力。

路透社報導，根據加拿大選舉局（ElectionsCanada），拉賽爾－艾瑪爾－凡爾登選區（LaSalle-Emard-Verdun）已完成開票，自由黨（Liberal Party）候選人帕萊斯蒂尼（Laura Palestini）敗給主打魁北克獨立的「魁人政團黨」（Bloc Quebecois）候選人邵夫（Louis-Philippe Sauve）。

帕萊斯蒂尼的得票率為27.2%，邵夫則為28%，位居第三的「新民主黨」（New Democratic Party）候選人得票率則為26.1%。該選區原本的自由黨議員辭職，因此舉辦補選。

已執政近9年的杜魯道（Justin Trudeau）人氣日漸不如以往，本次補選的結果讓他的政治前途倍受關注。

杜魯道堅持繼續領導自由黨，直到預定於明年10月底舉行的國會大選，不過部分黨籍議員公開唱反調，呼籲高層換人來做。

代表魁北克選區的自由黨國會議員孟迪斯（Alexandra Mendes）上週表示，她的選區裡有很多選民希望杜魯道下台。

在2021年的加國國會大選裡，自由黨以43%得票率拿下拉賽爾－艾瑪爾－凡爾登選區席位，遠超過魁人政團黨的22%和新民主黨的19%。杜魯道先前曾表示，選民可能因物價高漲和房市危機而深感不滿。

展望明年的國會大選，民調顯示，自由黨將慘輸給中間偏右、博勵治（Pierre Poilievre）領導的「保守黨」（Conservative）。

萊傑市場調查公司（Leger Marketing）上週發布的民調顯示，保守黨獲得45%民眾支持，這在加國是相當罕見的支持度，而居次的自由黨則有25%。

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