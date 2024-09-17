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中國海警2艦艇抵海參崴 將首次與俄羅斯聯演聯巡

中央社／ 莫斯科17日綜合外電報導

俄羅斯外交部指出，中國海警局2艘艦艇今天抵達俄國遠東地區，將參加與俄羅斯海警的一系列聯合演習和巡邏。

法新社報導，中、俄正加強軍事合作，僅僅一週之前，兩國軍艦才在另一項演習中通過日本海，如今稱為「太平洋巡邏2024」（Pacific Patrol 2024）的演習隨即又將登場。

俄羅斯外交部駐地機構在加密通訊軟體Telegram指出：「中國海警局梅山艦和秀山艦將訪問海參崴（Vladivostok）。」

「於（中國海警艦艇）訪問期間，計劃舉行聯合演習和巡邏等諸多活動。9月17日將為這支艦隊舉行歡迎儀式。」

中國媒體報導，中國海警局梅山艦和秀山艦組成的編隊，前往俄羅斯執行中俄海警2024年聯演巡任務，這是中俄海警首次聯演聯巡。

莫斯科和北京對他們眼中美國為首的全球秩序進行抗衡，近年來已然深化軍事和經濟合作關係，兩國結盟令西方為之焦慮。

中國上週才派出4艘軍艦、1艘補給艦赴俄參加「大洋-2024」（Ocean-2024）演習。此為俄羅斯30年來規模最大海上軍演

俄羅斯 海參崴 軍演 軍艦

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