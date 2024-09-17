歐盟新「內閣」位置分配 法西義波蘭立陶宛獲要職

歐盟執委會主席范德賴恩公布新執委主責政策領域，也代表各成員國爭取歐盟行政權力結果，大贏家包括義、法、西、愛沙尼亞、芬蘭、羅馬尼亞等6國獲執行副主席，立陶宛掌國防、波蘭掌預算。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）換屆過程進入「攤牌」階段，歐盟各國在執委會各占一席代表，名單由各國政府提出，但主責領域的位子分配則完全握在主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）手中，她今天公布了這項結果。

由於8月間各國提交的名單出現嚴重性別失衡，要求更換女性人選成了范德賴恩與各國密室協調的重點，權力交換說法也在歐盟政媒圈流傳。她今天在記者會上首先表示，相較她第一次看到人選名單時女性只占22%，如今27國組成的執委會女性執委已調整到占4成。

范德賴恩重新安排她第2任期的「內閣」結構，提出共6位執行副主席，較上屆多一名。其中女性4位、男性2位，並兼顧地理平衡，來自傳統西南歐3位、北東歐3位。

這6位坐在權力位置第一排的執行副主席，包括西班牙前環境部長黎貝拉（Teresa Ribera Rodriguez）負責「潔淨、公正及具競爭力的轉型」，亦即因應氣候變遷政策；芬蘭的維爾庫南（Henna Virkkunen）負責「科技主權、安全與民主」；愛沙尼亞的卡拉斯（Kaja Kallas）主責外交；羅馬尼亞的敏扎圖（RoxanaMinzatu）負責人才與技能。

前述4位是女性，其中羅馬尼亞是在范德賴恩要求下將人選由男換女，主責政策份量雖不重，但位列可協調其他執委的執行副主席高位，符合外界原先預期這個歐盟小國將因配合范德賴恩而獲抬高地位的預期。

兩位男性執行副主席分別是義大利的費托（RaffaeleFitto）負責「團結與改革」、法國的塞儒內（StephaneSejourne）主責「繁榮與產業戰略」。

費托因隸屬義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）的極右翼「義大利兄弟黨」（Brothers of Italy），未來他負責領域可插手歐盟為疫後復甦設置的團結基金大筆款項分配，引起主流黨派不快，接下來在歐洲議會（European parliament）審查期間日子可能不好過。

塞儒內的出線則是昨天戲劇性翻轉。法國總統馬可宏（Emmanuel Macron）將他原本提名連任執委的布勒東（Thierry Breton）換下，以避免過去多次嚴詞批評范德賴恩的布勒東，在本屆執委會無法獲配重要領域。比布勒東年輕30歲的塞儒內將是歐盟首位已公開出櫃的男同性戀執委。

除了執行副主席，許多歐盟國家也爭取獲得經濟、財政領域的執委要職。范德賴恩安排了波蘭的塞拉芬（Piotr Serafin）負責預算和公共行政，葡萄牙前財政部長艾布奎克（Maria Luis Albuquerque）負責財務金融、投資和歐盟資本市場整合。

拉脫維亞連任的杜姆布羅夫斯基斯（ValdisDombrovskis）從原本的貿易政策領域換到經濟與繁榮政策，並負責法規簡化與落實。斯洛伐克連任的塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）則接下新設的「貿易和經濟安全」政策領域。

至於歐盟在地緣政治新情勢下標舉的強化防衛政策，范德賴恩交給立陶宛前總理庫比柳斯（AndriusKubilius），凸顯波羅的海國家在俄烏戰爭後對歐盟國防的重要性。

荷蘭連任的胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）負責「氣候、淨零和潔淨成長」，包括歐盟的氣候外交。

范德賴恩強調，新執委會的使命是繁榮、安全與民主，以綠能和數位雙重轉型為基石，所有執委都要投入於強化歐盟競爭力，因此許多人的領域必然互相重疊，她也希望因此提高互相協調合作的機會。

范德賴恩受矚目的另一項安排是匈牙利。常與歐盟立場唱反調的匈牙利總理奧班（Viktor Orban）不受歐盟主流圈歡迎，他提名上屆執委沃海爾（OliverVarhely）連任，原本負責歐盟擴大會員政策的沃海爾，因傳出偏好塞爾維亞等匈牙利自身地緣利益，且奧班對申請入盟的烏克蘭不友善，此前便盛傳將會被邊緣化。

果然在范德賴恩的新藍圖中，沃海爾主責「健康及動物福利」領域，歐盟東擴的政策改交給斯洛維尼亞的柯斯（Marta Kos）負責。柯斯是該國政府配合范的賴恩的性別要求而換上，但因反對黨有意見，正式提名仍待斯洛維尼亞國會通過。