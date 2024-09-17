不丹總理再訪新加坡 聚焦永續發展醫療技能合作

南亞國家不丹總理今天訪問新加坡，將與新加坡總統尚達曼、國務資政李顯龍、總理黃循財等人見面。新加坡外交部表示，新加坡與不丹在永續發展、醫療與技能等領域合作，有著溫暖且長遠的情誼。

新加坡外交部發布新聞稿表示，托杰（TsheringTobgay）今天至19日訪問新加坡，新加坡與不丹共享溫暖且長遠的友誼，雙方情誼基礎在於有著共同利益與合作關係，包括永續發展、醫療保健及技職發展等領域。

這是托杰第三次訪問新加坡，他上一次到訪是在2017年9月。

訪星期間，托杰將會見新加坡總統尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）、總理黃循財、國務資政李顯龍等人。

58歲的托杰所屬人民民主黨（PDP）在1月的國會大選贏得近2/3席次，提倡環保的托杰再度當上總理。

托杰是不丹2008年首屆國會的反對派領袖。這位前公僕擁有匹茲堡大學（University of Pittsburgh）機械工程學位和哈佛大學（Harvard University）公共管理碩士學位，並於2013年至2018年擔任不丹總理。

不丹人口大約80萬，由於地形多山，許多選民必須跋涉多天才能投下神聖一票。經濟議題是不丹大選的主軸。當地面臨的經濟威脅正對這個喜馬拉雅王國長久以來將「國民幸福指數」（Gross National Happiness,GNH）置為優先要務的政策構成挑戰。