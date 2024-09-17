COP29主辦國公布氣候融資與儲能目標 盼凝聚共識

距離聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29）僅剩下不到2個月時間，各國致力提高氣候融資目標之際，主辦國亞塞拜然今天公布會議預期目標。

路透社報導，COP29將於11月11日至22日登場，本屆的主要任務是讓各國同意新的年度融資目標，富裕國家將提供這筆資金，以協助較貧窮的國家應對氣候變遷。許多開發中國家都表示，在獲得更多資金援助前，他們無法更新目標、加速減排。

由於目前距離國際共識還有很遠的距離，COP29輪值主席國亞塞拜然本週提出10餘項雄心勃勃的附帶倡議。這些倡議不需要多方談判或建立共識，形式則包括各國政府可採行的新基金、承諾及聲明。

值得注意的是，倡議包括1個由化石燃料生產國和生產商自願捐助的基金，這個基金將為致力應對氣候問題的公私部門提供支援，並撥款協助開發中國家應對氣候造成的自然災害。

COP29主席、亞塞拜然生態與天然資源部長巴巴耶夫（Mukhtar Babayev）在寫給利害關係各方的信件中表示，這類附帶倡議將利用「COP的號召力和主辦國各自的國家能力來組成聯盟並推動進展」。

舉例來說，去年，超過120國在杜拜的COP28承諾要在2030年底前將再生能源產能增加2倍。

COP29主席國還希望各方支持1項承諾，也就是在2030年底前將全球能源儲備提高到2022年水準的6倍，達到1500百萬瓩（GW）。這代表各國必須擴大對電網的投資，在2040年底前增加或翻新長逾8000萬公里的電網。

巴巴耶夫表示，這項倡議將「透過讓利害關係者圍繞共同原則和目標，強化氣候行動的雄心」。他還說，「我們希望能在解決最迫切問題之際，還能凸顯其他優先事項。」

另1項宣言將推動各國和企業設立1個全球潔淨氫氣市場，並清除監管、技術、資金和標準化方面的障礙。COP29領袖也呼籲「COP休戰」，以強調和平與氣候行動的重要性。

儘管許多國家都已做出氣候承諾，燃燒化石燃料所產生的二氧化碳排放量仍在去年達到歷史新高。隨著氣溫持續攀升，全球也剛經歷有史以來最炎熱的夏季。