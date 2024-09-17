日自民黨總裁選舉3強暫出線 各陣營修正策略搶二輪投票門票

日本自民黨總裁選舉共有9人角逐創黨史新高，根據讀賣新聞自行調查，暫居上位的3名人選已浮上檯面。為了能在第一輪投票成為前兩名闖進第二輪投票，各陣營也在修正競選策略。

自民黨總裁（黨主席）選舉在現任總裁、首相岸田文雄確定退出後，9人登記參選創黨史新高紀錄，預計9月27日投開票。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。

9名候選人分別是49歲前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之、67歲自民黨前幹事長石破茂、61歲數位大臣河野太郎、63歲內閣官房長官林芳正、68歲自民黨幹事長茂木敏充、43歲前環境大臣小泉進次郎、63歲經濟安全保障擔當大臣高市早苗、68歲前內閣官房長官加藤勝信，及71歲外務大臣上川陽子。

根據讀賣新聞所做調查得知，目前在總裁選舉中居上位的3名候選人，分別是高市早苗、石破茂及小泉進次郎，3個陣營都在加速爭取黨員票。

高市早苗昨天前往金澤市，在自民黨籍約30位地方議員面前這麼說：「無論如何都必須要獲勝，請讓我在地方票拿到第一名」。

讀賣新聞9月14日到15日實施的黨員調查顯示，石破茂以26%支持率居9名候選人之冠，但高市早苗也僅以些微差距的25%緊追在後排名第2。

如果加上針對國會議員的支持動向結果，石破茂跟高市早苗在調查中同獲123票打成平手。不過，在讀賣調查中，367張國會議員票仍有90張票屬「未決定或未回答」。

高市早苗之所以執著在地方黨員票要拿到第一名的原因，根據其陣營幹部預想，在可能提前解散眾議院進行總選舉的預期心理，「眾議員的票會流向獲得最多黨員支持的候選人」。

石破茂昨天在石川縣小松市受訪時說，基於明年夏天將改選半數參議員，「眾議院及參議院的國政選舉即將到來，每位國會議員在各自選區說明自己在總裁選舉中為何選誰變得重要」。

石破茂在國會議員支持動向調查僅名列第6且成長緩慢。石破茂陣營幹部說，將透過電話等方式，來加強對議員票的獲得。

小泉進次郎昨天在金澤市出席約40名石川縣議員等人出席的誓師大會時說，「誰能理解所有地方議員的想法且讓黨能夠運作？我會全力以赴讓大家覺得我是能受託付的人」。

讀賣新聞8月所做民調顯示，小泉進次郎在自民黨支持者中被認為是最適合擔任下任總裁的人選，支持率約22%。不過，在小泉進次郎提出修正解雇規範及引進選擇性夫婦不同姓後，有看法認為部分黨員對此已表憂慮。

目前已知放棄參選的經濟產業大臣齋藤健加入小泉進次郎陣營。齋藤健以穩健的「政策通」為人周知，過去支持齋藤健的前法務大臣古川禎久及岸田文雄親信木原誠二都相挺小泉進次郎，讓小泉進次郎身旁人士充滿期待。

在這次調查中整體排名位居第4的小林鷹之說，會更加強力地宣傳自己的主張，更有效率及更有效果地在有限時間內行動。