西非馬利首都傳槍響 至少一處警察據點遇襲
警方消息人士表示，不明身分的槍手今天上午襲擊西非國家馬利首都巴馬科（Bamako）至少一處警察據點。
在現場的法新社記者表示聽到槍聲和爆炸聲。路透社在巴南卡布古區（Banankabougou）聽見槍響，本來準備上清真寺進行晨禮的民眾聽到槍聲後趕緊調頭。
格林威治標準時間約5時30分傳出槍響，一些居民說槍聲是從機場方向傳來，也有人說是從憲兵隊隔壁傳出。
安全消息人士表示，數個區都聽到槍聲，包括主要國際機場鄰近地區。
馬利是正在對抗伊斯蘭主義叛亂的西非國家之一。相關叛亂活動2012年先在馬利北部的不毛之地爆發，之後擴散到沙赫爾地區（Sahel）各地，最近更蔓延到沿海國家的北部。
武裝分子的攻勢和軍方反擊已造成數以千計人喪生、數百萬人流離失所，政府和武裝分子都被控對平民施暴。
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