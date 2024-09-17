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西非馬利首都傳槍響 至少一處警察據點遇襲

中央社／ 馬利巴馬科17日綜合外電報導
西非國家馬利首都巴馬科今早傳出槍聲和爆炸聲，當地至少一處警察據點遭襲擊。 圖／法新社
西非國家馬利首都巴馬科今早傳出槍聲和爆炸聲，當地至少一處警察據點遭襲擊。 圖／法新社

警方消息人士表示，不明身分的槍手今天上午襲擊西非國家馬利首都巴馬科（Bamako）至少一處警察據點。

在現場的法新社記者表示聽到槍聲和爆炸聲。路透社在巴南卡布古區（Banankabougou）聽見槍響，本來準備上清真寺進行晨禮的民眾聽到槍聲後趕緊調頭。

格林威治標準時間約5時30分傳出槍響，一些居民說槍聲是從機場方向傳來，也有人說是從憲兵隊隔壁傳出。

安全消息人士表示，數個區都聽到槍聲，包括主要國際機場鄰近地區。

馬利是正在對抗伊斯蘭主義叛亂的西非國家之一。相關叛亂活動2012年先在馬利北部的不毛之地爆發，之後擴散到沙赫爾地區（Sahel）各地，最近更蔓延到沿海國家的北部。

武裝分子的攻勢和軍方反擊已造成數以千計人喪生、數百萬人流離失所，政府和武裝分子都被控對平民施暴。

爆炸 西非

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