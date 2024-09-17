中國部署南海軍艦、海警船增加 菲律賓：不會退縮

中國部署在南海菲律賓索討區域的船艦總數減少，但軍艦和海警船卻增加。菲律賓海軍官員重申，不會因任何挑戰而退縮，將繼續捍衛專屬經濟區範圍內的所有海上地物。

根據菲律賓海軍的每週監控報告，10日至16日期間，有157艘中方船艦出現在南海的菲律賓索討水域，也就是菲律賓向南海延伸的200海里專屬經濟區範圍。

此數雖然較3日至9日期間的207艘大幅減少，但駛離的中方船隻多為疑似民兵船，就海警船和軍艦而言，卻是有所增加。

最新數據顯示，10日至16日期間，中國仍有26艘海警船和7艘軍艦出現在南海菲索水域，分別高於前一週的18艘和6艘。

中方船艦集中在黃岩島（Scarborough Shoal）、仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）及仙賓暗沙（SabinaShoal）海域。

菲中兩國外交部官員11日在北京召開南海問題雙邊磋商機制（BCM）會議，有觀察人士推測，中方船隻總數的減少可能與會議有關。

但菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy VincentTrinidad）今天在記者會上說，中方船隻總數的減少，應與連續颱風帶來的惡劣天候有關。

即使如此，在緊張局勢急速升溫的仙賓暗沙海域，中方仍維持著9艘海警船、4艘軍艦、52艘疑似民兵船。

菲律賓海岸防衛隊14日同樣以天候惡劣為由，從仙賓暗沙海域撤回已長駐5個月的巡邏艦馬格巴努亞號（BRP Teresa Magbanua）。

由於中方阻攔菲國運補，馬格巴努亞號艦上糧食、淡水數週前即已耗盡，航返母港之後，艦上多名人員身體虛弱，至少有4人必須住院打點滴休養。

菲媒詢問，菲方在仙賓暗沙的唯一船艦馬格巴努亞號已撤離、中方卻仍駐紮許多船艦，這是否意味中國已經控制仙賓暗沙？崔尼代回應，中方船艦在菲國海域的存在屬於「非法」，菲方不會因中方的恫嚇而退縮。

他強調，菲律賓軍方將繼續履行職責，增加飛機、船艦在南海菲索區域的巡邏及部署，捍衛專屬經濟區範圍內的所有海上地物。

另一方面，菲律賓參謀總長布勞納（RomeoBrawner Jr.）早前曾說，一旦駐守南海的菲國士兵開始挨餓，菲律賓政府就會向防衛盟友美國開口求助。

菲媒今天詢問，是否已到向美國求助的時刻？崔尼代答稱，菲律賓政府的決策者有很多選項，不論他們作何決定，菲律賓武裝部隊都會執行。

崔尼代向菲律賓民眾保證，菲律賓並沒有因撤回馬格巴努亞號，而喪失任何領土。