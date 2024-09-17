路透：嚇阻中國 美軍著眼大量便宜反艦武器

美國正累積大批易於製造的反艦武器，作為在印度洋－太平洋地區嚇阻中國、讓美軍做好準備的行動一環。

路透社報導，一名不願具名的飛彈產業執行長說，俄羅斯侵略烏克蘭，促使美國思考一套「多又便宜」的新哲學，即備妥大量相對便宜的武器。

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic PolicyInstitute）資深分析師葛蘭姆（Euan Graham）說，「這對中國一直以來的做法是很自然的回擊」，他指的是中國船艦和傳統彈道飛彈，包括用於攻擊船隻的飛彈。

美國國防部和中國國防部均未回覆置評請求。

美國一直在加強測試QUICKSINK武器，這種價格不貴又可大量製造的炸彈附有便宜的全球定位系統（GPS）導引工具和能追蹤動態物體的尋標器。美國空軍上月在墨西哥灣（Gulf of Mexico）的測試中用B-2匿蹤轟炸機以QUICKSINK打擊靶艦。

專家們認為，中國在反艦飛彈數量上仍占大幅優勢，可部署於本土。但美國提高QUICKSINK產量，可讓中國約370艘戰艦在未來衝突中面臨比北京1990年代展開軍事現代化之前更大的風險，進一步縮小兩國之間的差距。

還在研發中的QUICKSINK是由航太科技公司波音（Boeing）製造，尋標器則來自英國航太系統公司（BAE Systems）。QUICKSINK可用於數十萬套聯合定向攻擊炸彈（Joint Direct Attack Munitions），由美國或盟國戰機投放，不花什麼錢就可將不具導引功能的900公斤炸彈變成導引武器。

一名不願具名的業界主管說，美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）想要數以千計的QUICKSINK武器，若以「多又便宜」的充足武器瞄準目標，將可擊潰中國船艦防禦力。

在假想情況中，美軍會利用長程反艦飛彈或「標準六型」（SM-6）飛彈打擊中國軍艦和雷達，然後用QUICKSINK等便宜武器加以轟炸。